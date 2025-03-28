Siyasi liderlerin 'bayram programı' belli oldu

Yayınlanma: 28.03.2025 - 12:03

Güncelleme: 28.03.2025 - 12:30

Türkiye, Ramazan Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu.

ERDOĞAN VE ÖZEL İSTANBUL'DA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı İstanbul'da geçirecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bayramda İstanbul'da olacak.

BAHÇELİ VE DERVİŞOĞLU ANKARA'DA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bayramı İstanbul'da geçirmesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ise Ramazan Bayramı boyunca Ankara'da olması bekleniyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bayramı Ankara'da ailesiyle geçirecek liderlerden.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Adana'da, Tuncer Bakırhan ise Siirt'te bayramı ailesiyle karşılayacak.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bayramın ilk iki günü İstanbul'da olacak ve teşkilatla bayramlaşacak, üçüncü gün Konya'da ailesiyle olacak.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bayramı Ankara'da ailesiyle geçirecek.

KİM, KİMLE BAYRAMLAŞACAK?

Gelenek bu yıl da bozulmayacak. Siyasi partiler bu bayramın ikinci günü de bayramlaşacak.

AKP'de ilk bayramlaşma saat 09.50'de MHP'yi ziyaret ve kabulle başlayacak. Hüda-Par, Anavatan, Büyük Birlik Partisi, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi ve Doğru Yol Partisi ile devam edecek. 2015 yılından bu yana DEM Parti ile de ilk kez bayramlaşacak.

MHP cephesi de ilklere sahne olacak. MHP, ilk kez DEM Parti heyetini bayramlaşma için ağırlayacak. CHP ile bayramlaşma olmayacak.

MHP'de ilk bayramlaşma saat 09.00'da DSP heyetinin kabulüyle başlayacak. Ardından AKP ve DEM Parti heyeti ziyaret edecek. Bayramlaşma programı, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Büyük Birlik Partisi ile devam edecek.

MHP heyeti de aynı saatlerde bu partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacak.

Öte yandan İmamoğlu tutuklanması süreci sonrası, CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı açıklamayla AKP ile bayramlaşmayacaklarını açıkladı.

Özel, “Bize bunları yapan AK Parti ile bayramlaşmayacağız. 16 parti Saraçhane’de bayramlaştık. Bayramda Anadolu’ya açılıyoruz” dedi.