Yarın mesajı yayımlanacak: MHP'den 'Bahçeli'siz Türkeş ziyareti

MHP heyeti, Ramazan Bayramı geleneği olarak kurucu genel başkan Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ziyarette MHP'li Özdemir, Yalçın, Osmanağaoğlu, Doğan yer alırken Devlet Bahçeli yer almadı.

Yarın mesajı yayımlanacak: MHP'den 'Bahçeli'siz Türkeş ziyareti
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.03.2025 - 19:31

MHP Genel Başkan Yardımcıları İsmail Özdemir ve Semih Yalçın, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan ve MHP Ankara ilçe başkanlıkları, Ramazan Bayramı’nın ilk günü MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki kabrini ziyaret etti.

MHP'li kaynakların ifade ettiğine göre, bayram sonrası mesaiye başlayacak olan MHP lideri Devlet Bahçeli ziyarette yer almadı.

YARIN MESAJI YAYIMLANACAK

Öte yandan partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Devlet Bahçeli'nin yarın gündem değerlendirmesi yapacağı bir mesajı partiye yakın Türkgün Gazetesi'nde yayımlanacak.

 


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