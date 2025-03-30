Yarın mesajı yayımlanacak: MHP'den 'Bahçeli'siz Türkeş ziyareti
MHP heyeti, Ramazan Bayramı geleneği olarak kurucu genel başkan Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ziyarette MHP'li Özdemir, Yalçın, Osmanağaoğlu, Doğan yer alırken Devlet Bahçeli yer almadı.
MHP Genel Başkan Yardımcıları İsmail Özdemir ve Semih Yalçın, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan ve MHP Ankara ilçe başkanlıkları, Ramazan Bayramı’nın ilk günü MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki kabrini ziyaret etti.
MHP'li kaynakların ifade ettiğine göre, bayram sonrası mesaiye başlayacak olan MHP lideri Devlet Bahçeli ziyarette yer almadı.
YARIN MESAJI YAYIMLANACAK
Öte yandan partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Devlet Bahçeli'nin yarın gündem değerlendirmesi yapacağı bir mesajı partiye yakın Türkgün Gazetesi'nde yayımlanacak.
Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin son dönemdeki olaylar, gerçekler, gelişmeler ile ilgili düşünceleri 31 Mart 2025 Pazartesi (Bayramın 2. günü) Türkgün Gazetesi’nde. pic.twitter.com/tqAgj5kFzP— MHP (@MHP_Bilgi) March 29, 2025
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