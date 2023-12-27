Son dakika... DEM Parti önünde gerginlik! Sarı torba bıraktılar

Son dakika haberi... Ellerinde Türk bayrakları olan bir grup DEM Parti Genel Merkezi önünde toplandı. Tekbir getiren grubun, bina önüne sarı torba bıraktığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2023 - 13:55
Son dakika... DEM Parti önünde gerginlik! Sarı torba bıraktılar
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Ellerinde Türk bayrakları olan en az 50 kişilik bir grup Ankara'da DEM Parti Genel Merkezi önünde toplandı.

Grubun önce tekbir getirip sonra küfür ettiği belirtildi. 

Polis, bina önünde güvenlik önlemi aldı. 

AYRINTILAR GELİYOR...


Dem Parti

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