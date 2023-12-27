Son dakika... DEM Parti önünde gerginlik! Sarı torba bıraktılar

Yayınlanma: 27.12.2023 - 13:55

Güncelleme: 27.12.2023 - 14:04

Ellerinde Türk bayrakları olan en az 50 kişilik bir grup Ankara'da DEM Parti Genel Merkezi önünde toplandı.

Grubun önce tekbir getirip sonra küfür ettiği belirtildi.

Polis, bina önünde güvenlik önlemi aldı.

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