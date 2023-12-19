DEM Parti, yerel seçimde aday gösterecekleri il ve ilçeleri açıkladı
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin dünkü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında alınan kararları ve Batı'da nerelerde aday göstereceklerini duyurdu.
DEM Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen parti sözcüsü Ayşegül Doğan, yerel seçimlerde güç birliği stratejisi uygulayacaklarını söyledi.
Doğan, Türkiye’nin batısında ilk etapla aday gösterilecek yerleri de açıkladı.
Buna göre DEM Parti'nin ilk etapta aday çıkaracağı il ve ilçeler şöyle:
Adana'nın Ceyhan, Seyhan ve Yüreğir ilçeleri; Antalya’nın Kepez ilçesi; Mersin merkez, Akdeniz, Toroslar ve Tarsus ilçeleri; İstanbul’un Esenyurt, Sancaktepe, Adalar ve Sultanbeyli ilçeleri; Aydın merkez, Didim, Efeler, Germencik ve Söke ilçeleri; Konya Cihanbeyli ve Kulu ilçeleri; Kocaeli'nin Dilovası ilçesi; İzmir'in Torbalı, Bayraklı ve Menemen ilçeleri; Manisa'nın Gölmarmara, Turgutlu ve Yunusemre ilçeleri; Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi; Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçeleri.
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