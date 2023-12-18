DEM Parti'nin 'kent uzlaşısı' önerisi, CHP'de olumlu karşılandı: Düşüncemize uyuyor

Yayınlanma: 18.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.12.2023 - 03:00

DEM Parti’nin yerel seçimler için “müzakereye açık olduğunu” ve “kent uzlaşısı yapabileceğini” söylemesi, CHP kanadından da olumlu karşılandı. CHP lideri Özgür Özel’in DEM Parti’ye yaptığı ziyaret sonrası toplanan DEM Parti Parti Meclisi’nden “Müzakereye açığız” mesajı verildi.

DEM Parti PM toplantısı sonrası yapılan açıklamada “Türkiye’nin batısında kenti var eden tüm kurum, kuruluş, siyasi partiler ve siyasi aktörlerle görüşmek, müzakere etmek, ortak mücadeleyi örecek kent uzlaşısı zeminini oluşturmayı öncelikli görev olarak görüyoruz” denildi. DEM Parti’den yapılan açıklamayı değerlendiren CHP kanadı, Özgür Özel’in yaptığı ziyarette zaten bir toplu ittifak önerisiyle gitmediklerini anımsattı.

‘DÜŞÜNCEMİZE UYDU’

Seçmenlerin gözünde artık “ittifak” kelimesinin anlamını yitirdiğini söyleyen kurmaylar, “Onun için biz yerelde, bazı bölgelerde halkın da beklentisiyle tüm partilere yerel işbirliklerini öneriyorduk. Yerel seçimlerde genel seçimden farklı bir ortam olacak. Genel siyaset yerine adaylar ön plana çıkacak. Bu nedenle yerel uzlaşıların önemli olduğunu düşünüyoruz. Onların açıklaması da bizim bu düşüncemize uyuyor” değerlendirmesini yaptı.

‘TABANDA İŞBİRLİĞİ’

Önemli olanın yurttaşları sandıkta birleştirebilecek adayları belirlemek olduğunu söyleyen CHP kurmayları, “Bazen öyle ittifaklar olur ki tabanda karşılık bulmaz. Ama yerel seçimdeki birliktelikler tabanda kendiliğinden olur. O yüzden yerelde tabanda bir işbirliği olması, tabanların birleşmesi partiler üstü bir durum. Özellikle büyükşehir seçimlerinde bunun gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Partiler ittifak, işbirliği yapsa da yapmasa da sandıkta seçmen birleşecektir” dedi.

CUMHUR SEÇMENİ DE VAR

Tabandaki birlikteliğin sadece DEM Parti ya da İYİ Parti üzerinden de düşünülemeyeceğini söyleyen CHP’liler, “Adaylarımızı yerelde seçmenlerin sandıkta birleşeceği adaylar olmasına dikkat ederek seçiyoruz. Bu kapsamda aday profili çalışması yapıyoruz. Yani kafamızda kent itttifakı derken AKP seçmeni de var. Seçmeni sandıkta birleşmekten kastımız bu. Mesela Bursa ve Balıkesir’de kent ittifakı kavramına uyan adaylar açıkladık. Açıkladığımız adaylara MHP ve AKP seçmeninin de sempatisi var. Bunu il ve ilçelerin hepsinde uygulayacağız” yorumunu yaptı.

‘PM’DE GÖRÜŞÜLÜR’

DEM Parti’nin “Müzakereye açığız” çağrısını da değerlendiren kurmaylar, bu hafta yapılması beklenen CHP Parti Meclisi toplantısını işaret ederek “Müzakere olursa nasıl olur, ne yapılır, bunlarla ilgili yorum yapmak için kendi parti meclisi toplantımızı beklemek gerekir. Bu konu ancak orada değerlendirilir ve ona göre karar verilir” dedi.

BİRLİKTE ÇALIŞMA SİNYALİ VERİLMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 13 Aralık’ta DEM Parti’yi ziyaret etmişti. Cumhuriyet, o görüşmeyi “İşbirliği için uzlaştılar” başlığıyla manşete taşımıştı. DEM Parti kurmayları “İstanbul ve Ankara dahil bazı illerde birlikte çalışacağız” demişti.