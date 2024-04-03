DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki: 'YSK, oyçokluğuyla itirazımızı kabul etti. Van İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı ve mazbatanın Zeydan'a verilmesine karar verdi'
DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, "YSK, oyçokluğuyla itirazımızı kabul etti. Van İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı ve mazbatanın Zeydan'a verilmesine karar verdi" açıklamasını yaptı.
Van'da 31 Mart yerel seçimlerinde seçilme hakkı geri alınan DEM Parti Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın yerine; seçimi kaybeden AKP adayı Abdulahat Arvas'a mazbata verildi.
ANKA'nın aktardığına göre DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, mabatanın YSK tarafından tekrar Abdullah Zeydan'a verildiğini açıkladı. Tiryaki, "YSK, oyçokluğuyla itirazımızı kabul etti. Van İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı ve mazbatanın Zeydan'a verilmesine karar verdi" dedi.
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