DEM Parti'den Ahmet Türk'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama

Yayınlanma: 21.04.2025 - 16:21

Güncelleme: 21.04.2025 - 16:21

DEM Parti, Ahmet Türk'ün sağlık durumuna ilişkin çıkan haberlere dair "Sağlık durumunda yeni bir durum ve olumsuz bir gelişme yoktur" açıklaması yaptı.

Yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı ve İmralı heyeti üyesi Ahmet Türk'ün sağlık durumuna ilişkin çıkan haberlere dair yapılan açıklamada "Ahmet Türk'ün sağlık sorunları nedeniyle zaten rutin bir şekilde tedavi görmektedir. Sağlık durumunda yeni bir durum ve olumsuz bir gelişme yoktur" denildi.

Ahmet Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı süreçle birlikte İmralı'ya gerçekleştirilen çağrının yapıldığı son görüşmede yer alıyordu. Tedavisi sebebiyle ikinci görüşmeye de katılmadığı belirtilmişti.

ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞMEDE YER ALMIŞTI

DEM Parti İmralı heyeti ilk kez 28 Aralık’ta İmralı’ya giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. Görüşmenin ardından Öcalan'ın PKK'ye yönelik 'silah bırakma' çağrısı okunmuştu.