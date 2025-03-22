DEM Parti'den 'Azad Barış' açıklaması

Yayınlanma: 22.03.2025 - 13:20

Güncelleme: 22.03.2025 - 13:20

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hedef alan "terör" soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen isimlerden biri olan Spectrum House Genel Direktörü Azad Barış'la ilgili bir açıklama yaptı.

DEM Parti tarafından "Azad Barış yalnız değildir; kara propaganda ve kumpasla bir yere varamayacaksınız" başlığıyla yapılan açıklamada, "Daha önce HDP Eş Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş Azad Barış’ı merkeze oturtarak bu meseleyi kriminalize etme girişimi, operasyonun sahiplerinin zelil ve sefil halini göstermektedir. Yıllarca Türkiye’de siyaset yapan, basında ve uluslararası akademi dünyasında tanınan bir felsefe doktoru ve sosyoloğun yargısız infazla televizyon ekranlarında “terörist” ilan edilmesi ve onunla ilişkilenen herkesin de “terör” kefesine konulması içler acısı bir durumdur. Hiçbir somut kanıta dayanmayan, yalnızca siyasi mühendisliğin ürünü olan iddialarla kara propaganda yapılmaktadır" denildi.

"KENT UZLAŞISI HALKIN SİYASETE KATILMASIDIR"

31 Mart Yerel Seçimleri ve "Kent Uzlaşısı" üzerinden yapılan suçlamalara değinilen açıklamada, "Anlamak istemeyenlere bir kez daha söyleyelim: Kent uzlaşısı, halkın doğrudan siyasete katılmasıdır; kentlerin uzlaşı temelinde yönetilmesi arayışıdır. Halkın talep ve isteklerinin seçimden önce başlayarak yönetimlere taşınmasıdır. Kent uzlaşısını kriminalize etme girişimi, halkın iradesini ve kararını yargılamaktır ki bu, kimsenin haddi değildir. Asıl suç, ekranlarda ellerine tutuşturulan iftira belgeleriyle boy gösteren hukuk katillerinin ve gazeteci müsveddelerinin evrensel bir ilke olan masumiyet karinesini ve hukukun temel ilkelerini hiçe sayarak yarattıkları algı operasyonlarıdır; sürdürülen bu kumpas operasyonlarıdır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklama "Dün bu tür operasyonları yapan paralel yapılar ve hukuk dışı oluşumlar nasıl halkın vicdanında mahkum olduysa, aynı operasyoncu akıl da daha şimdiden halkın vicdanında mahkum olmuştur. Yapanlar emin olmalı ki, hukuk önünde bunun hesabını vereceklerdir. Azad Barış yalnız değildir. DEM Parti olarak, halkın iradesine ipotek koymaya çalışan bu anlayışa asla boyun eğmeyeceğimizi kamuoyuna duyururuz" denilerek son buldu.