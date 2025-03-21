DEM Parti'den 'Saraçhane' çağrısı: Halk iradesinin gasp edilmesine geçit vermeyeceğiz!
DEM Parti İstanbul İl Örgütü İBB binası önünde bu akşam yapılacak toplantı için "Halk iradesinin gasp edilmesine geçit vermeyeceğiz!" diyerek çağrıda bulundu.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul İl Örgütü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) hedef alan operasyonlara karşı İBB binası önünde bu akşam yapılacak toplantı için çağrı yaptı.
DEM Parti'den yapılan çağrı açıklamasında şöyle denildi: "İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla bu akşam saat 19:30'da Saraçhane'de olacağız. Halk iradesinin gasp edilmesine geçit vermeyeceğiz!"
İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla bu akşam saat 19:30'da Saraçhane'de olacağız.— DEM Parti İstanbul (@dempartistanbul) March 21, 2025
Halk iradesinin gasp edilmesine geçit vermeyeceğiz! pic.twitter.com/yNA3Fgspox
Etiketler: #Dem Parti #istanbul büyükşehir belediyesi
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan 'İmamoğlu' gözaltısına 'rötarlı' yanıt
- Valilikten 'ön seçim'e yasak kararı!
- İşte il il ‘İmamoğlu’ protestoları!
- Bir metro hattının yönetimi İBB'den alındı!
- Bakan Tunç'tan tepki çeken paylaşım!
- AKP'li isimden skandal paylaşım: ‘Bir emrinize bakarız'
- 'Sınıfı 'Tayyipçiler' diye basmışlar'
- ‘Hulusi Akar’ın kızı ile bire bir aynı durumda’
- Hukukçu Hüseyin Hatemi'den 'diploma' yanıtı
- Dikkat çeken 'kayyum' cevabı!