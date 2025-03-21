DEM Parti'den 'Saraçhane' çağrısı: Halk iradesinin gasp edilmesine geçit vermeyeceğiz!

DEM Parti İstanbul İl Örgütü İBB binası önünde bu akşam yapılacak toplantı için "Halk iradesinin gasp edilmesine geçit vermeyeceğiz!" diyerek çağrıda bulundu.

DEM Parti'den 'Saraçhane' çağrısı: Halk iradesinin gasp edilmesine geçit vermeyeceğiz!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.03.2025 - 12:30

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul İl Örgütü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) hedef alan operasyonlara karşı İBB binası önünde bu akşam yapılacak toplantı için çağrı yaptı.

DEM Parti'den yapılan çağrı açıklamasında şöyle denildi: "İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla bu akşam saat 19:30'da Saraçhane'de olacağız. Halk iradesinin gasp edilmesine geçit vermeyeceğiz!"

 


Etiketler: #Dem Parti #istanbul büyükşehir belediyesi

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