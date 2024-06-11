DEM Parti'den Bahçeli'ye: Yapacağınız şey Sinan Ateş cinayetini çıkıp açıklamak

Yayınlanma: 11.06.2024 - 13:48

Güncelleme: 11.06.2024 - 13:48

Halkların Demokrasi Partisi (DEM Parti) grup toplantısında konuşan Tülay Hatimoğulları, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasını savunan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi demokrasi üzerinden demagoji yapmakla suçladı. ''Bahçeli'nin kayyumu meşrulaştırmak yerine Sinan Ateş cinayetini açıklamasını'' isteyen Hatimoğulları, şöyle konuştu:

"İktidarın küçük ortağı çıktı ve saatlerce bizimle ilgili konuştu, ki Bahçeli zaten DEM Parti'ye Kürt halkına bu ülkedeki demokrasi güçlerine, solculara, devrimcilere küfretmeden dayanamıyor. Hakaret etmediği bir konuşma dahi yok. O dil o üslup zaten bu kürsüye yakışmaz. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ve kayyum için 'yasaldır' diyor. Demokrasi üzerinden demagoji yapıyor ve demokrasi dersi vermeye kalkıyor. Ey küçük ortak, ey AKP’nin kayyumu ortak sana kalsa AYM’yi de kapatacaksın ne demokrasisi ne insan hakları sen bunları nasıl ağzına alabiliyorsun? Nasıl bunlardan bahsediyorsun bunlara bu kadar uzak olan bir anlayış olarak."

Bahçeli'ye "Sinan Ateş cinayetini açıklayın önce bu kürsüden" diye seslenen Hatimoğulları, "Bize laf atacağınıza bize hakaret edeceğinize, kayyumu meşru göstermeye çalışacağınıza, yasaldır diyecek kadar ileri gitmenize, yasaları çiğneye çiğneye bunu söyleyeceğiniz yere yapacağınız şey Sinan Ateş cinayetini çıkıp açıklamaktır. Bu karanlık yapı yani sizler asla demokrasiden bahsedemezsiniz" ifadelerini kullandı.