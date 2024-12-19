DEM Parti'den Bakan Tunç'un 'müsait bir zaman' açıklamasına tepki

Yayınlanma: 19.12.2024 - 19:43

Güncelleme: 19.12.2024 - 19:44

DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

DEM Parti’nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşmek için Adalet Bakanlığı’na yaptığı yazılı başvuru hakkında Bakan Yılmaz Tunç'un "Müsait bir zaman belirleyeceğiz" sözlerine değinen Doğan, şu açıklamalarda bulundu:

"KEYFİLİK GÖSTERGESİ"

"Türkiye’de bir yandan bir diyalog mu oluyor, Kürt meselesinde bir çözüm seçeneği mi masada var tartışmaları sürüyor. Biliyorsunuz daha önce de başlatılmış pek çok eylem oldu, “özgürlük” adı altında yürüyüşler oldu. Tecridin kaldırılması için, Kürt meselesinde demokratik ve barışçıl bir çözüm bulunması için. Yıllar geçti hala aynı noktada, aynı konuları konuşuyoruz. Sayısız imza kampanyası ve basın toplantısı düzenlendi, sayısız halk buluşması ve miting yapıldı ama bütün engellemelere rağmen bunlardan vazgeçilmedi.

Bugün gelinen noktada hala süren bir tecrit gerçekliği var. Üstelik Adalet Bakanı sorulan sorulara, “Müsait bir zamanda, bütçe bittikten sonra” diye cevap veriyor. İmralı-DEM temasının nasıl olacağına ve ne zaman olacağına karar vereceğini söylüyor. Buradan Adalet Bakanına da çağrı yapıyoruz: Tecridi sürdürerek bir hukuksuzlukta ısrarın fotoğrafı var ayan beyan. Bir işkence yönteminde, bir insan hakları ihlalinde ısrar var. Bu ısrardan vazgeçin artık. “Müsait bir zaman” demek bir keyfilik göstergesidir. İnsan haklarına, temel haklara böyle yaklaşmak mümkün değil. Bu hukuksuzluğu daha fazla sürdürmemelerini tavsiye ediyoruz. "