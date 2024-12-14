Ahmet Türk, 'ilk Öcalan görüşmesi' için 2 isim verdi
Yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk, "Suriye’deki Kürtlere saldırarak içeride barışı sağlayamazsınız" dedi. Türk, Öcalan'la görüşebilecek iki ismi de açıkladı.
Yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk, İlke TV’den Mizgin Aksu’nun sorularını yanıtladı.
Suriye’deki gelişmelere değinen Türk, Türkiye’nin Kürtlere yönelik politikalarını eleştirdi.
“BARIŞTAN SÖZ ETMEK İMKANSIZ HALE GELİR”
Türk, “Suriye’deki Kürtlere saldırarak içeride barışı sağlayamazsınız. Türkiye, Kürtlere karşı bir düşmanlığı sürdürdüğü takdirde barıştan söz etmek imkansız hale gelir. İşgal edilmiş bir Suriye’de Kürtler neyin barışını sağlayacak” diye sordu.
İKİ İSİM VERDİ
PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşmenin olacağını düşündüğünü de belirten Türk, “Sayın Buldan’la Sayın Sırrı Süreyya Önder’in ilk görüşmeye gitme ihtimalleri daha yüksek” dedi.
Etiketler: #ahmet türk #Abdullah Öcalan
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