DEM Parti'den 'İmamoğlu' açıklaması: Birilerine oy verilmemesini söylemiyoruz

Yayınlanma: 04.03.2024 - 16:09

Güncelleme: 04.03.2024 - 16:09

Halkların Demokratik Partisi (DEM Parti) İBB Eş Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni, Taksim İstanbul Hill Otel'de gazetecilerle bir araya geldi.

Meral Danış Beştaş, "2019’da seçmeniniz Ekrem İmamoğlu’na oy vermişti. Bu seçimde İmamoğlu’na oy verilmemesini nasıl anlatacaksınız? Bir anket yaptırdınız mı, yaptırdıysanız oy oranınız İstanbul’da kaç?" şeklindeki soru üzerine, "Birilerine oy verilmemesini söylemiyoruz, bize oy verilmesini söylüyoruz" dedi. Beştaş, "DEM Parti seçmenine giderken, kime oy verelim diye bir soru ile muhatap olmadık. 2019'da bir kereye mahsus böyle bir karar aldık. Fakat bu seçimde kaybettirme ya da kazandırma gibi bir hedefimiz yok, kazanma stratejisi ile seçime gidiyoruz. ‘İmamoğlu’na vermeyin bize verin’ demiyoruz. 'Bize oy verin' diyoruz. Farklılıklarımızı anlatıyoruz seçmene" ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar bir anket yaptırmadıklarını belirten Beştaş, "Bütün anket şirketleri önce bizi ölçüyorlar sağ olsunlar. Bu güvendiğimiz anlamına gelmesin, ama önümüzdeki dönemlerde ihtiyaç duyarsak kurullarımızla görüşülür" diye konuştu.

"SOYLU'YA MI ÖZENİYOR?"

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun, “Beştaş’ın aday olmasına bakmayın, İstanbul’da DEM ittifakı var” sözlerinin hatırlatılması üzerine de Meral Beştaş şunları söyledi:

“İlgili şahıs bizim açımızdan çok önemli yerde durmuyor. Siyasi sığlığını gördüm. Kendisi geçen yıl CHP'ye gidip milletvekili adayı olmak istemişti. Pazarlıklar yapmıştı. Kendisi Süleyman Soylu'ya mı özeniyor? Kayyımın rantından beslendiğini bütün Diyarbakırlılar bilir. Ben bizi tartışmak yerine 'başka kapıya' demek istiyorum. Bizim iddiamız bu ülkeye ve yurttaşlarımıza özgür bir barış sunmaktır. Polemik yapmak değil amacım. Bu gibi konuşmalar kapsam dışında.”

'KENT UZLAŞISI' NASIL OLDU?

Beştaş'ın "İstanbul’da Kent Uzlaşısı kimlerle ve nasıl sağlandı?" sorusuna yanıtı ise şu ifadelerle oldu: "Aday çıkarmadığımız ilçeler Kent Uzlaşısı sağladığımız ilçeler değil. Biz İstanbul’da Esenyurt’ta uzlaşı sağladık. Esenyurt dışında İstanbul’da uzlaşı sağlamadık. Öyle geniş bir Kent Uzlaşısı sağlamadık. 17 ilçede ve büyükşehirde aday çıkardık, bu partimizin kararı. Bir de Adana ve Mersin’de sağladık."