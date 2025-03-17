DEM Parti’den 'Kobani' açıklaması: Sürece yönelik bir sabotaj, iktidar derhal açıklama yapmalı

Yayınlanma: 17.03.2025 - 13:09

Güncelleme: 17.03.2025 - 13:09

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Suriye'nin kuzeyinde yer alan Ayn El Arap (Kobani) bölgesinde bir ailenin silahlı insansız hava aracı (SİHA) tarafından öldürüldüğüne yönelik iddialar üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Saldırının terör örgütü HTŞ'nin kontrolündeki Şam yönetimi ile terör örgütü PKK'nın Suriye'deki çatı örgütü SDG arasındaki anlaşmanın arkasında gelmesine dikkat çekilen açıklamada, "Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetiminin geçici Şam hükümeti ile anlaşma imzaladığı ve her türlü saldırıya karşı resmi karar aldığı bir süreçte gerçekleşen bu olay tesadüf değildir; bölgede gerilimi tırmandırmaya ve barış umutlarını hedef almaya yönelik kasıtlı bir eylemdir. Sayın Öcalan’ın da daha önce işaret ettiği üzere, bir sabotaj çabasıdır" denildi.

"Barış ihtimalinin konuşulduğu bir süreçte, 7’si çocuk 9 kişilik bir aile hunharca katledildi. Bu, sıradan bir saldırı değildir; aynı zamanda barış umutlarını yok etmeye dönük bilinçli bir mesajdır" ifadeleri kullanılan açıklamada iktidara da çağrı yapıldı. Açıklamada "AKP iktidarını, çocukların da içerisinde olduğu sivillerin katledilmesiyle ilgili derhal bir açıklama yapmaya ve bu alçakça suçu işleyenleri açığa çıkarmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.