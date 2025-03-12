DEM Parti’den siyasi parti turu

DEM Parti heyeti, İmralı’dan terör örgütü PKK’ya yapılan “kendinizi feshedin” çağrısının ardından başlattığı siyasi temaslarına devam ediyor. CHP, EMEP ve DEVA Partisi ile görüşen heyet, bugün Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve TİP ile bir araya gelecek.

DEM Parti’den siyasi parti turu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.03.2025 - 07:57

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, İmralı’dan terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın, terör örgütü PKK’ya yaptığı “kendinizi feshedin” çağrısının sonrası siyasi parti görüşmelerine başladı. İlk olarak CHP, EMEP ve DEVA Partisi’ni ziyaret eden heyet, temaslarını sürdürüyor.

Bugün Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) ile görüşecek olan heyet, 17 Mart Pazartesi günü Meclis’te MHP ve AKP ile bir araya gelecek.


Etiketler: #Abdullah Öcalan #Dem Parti #Heyet #İmralı

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