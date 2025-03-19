DEM Parti'den Nevruz çağrısında 'İmamoğlu' mesajı

Yayınlanma: 19.03.2025 - 15:13

Güncelleme: 19.03.2025 - 15:13

DEM Parti, sosyal medya hesabından Yenikapı'da düzenlenecek Nevruz kutlamasına ilişkin çağrıda bulundu.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"23 Mart Pazar günü Yenikapı Meydanında gerçekleştireceğimiz Nevruz mitingimize tüm adalet, eşitlik, özgürlük ve demokrasi yanlısı yurttaşları ve çevreleri davet ediyoruz."