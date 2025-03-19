DEM Parti'den Nevruz çağrısında 'İmamoğlu' mesajı
DEM Parti, sosyal medya hesabından Yenikapı'da Pazar günü gerçekleşecek Nevruz kutlamasına ilişkin çağrıda bulundu.
DEM Parti, sosyal medya hesabından Yenikapı'da düzenlenecek Nevruz kutlamasına ilişkin çağrıda bulundu.
DEM Parti tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"23 Mart Pazar günü Yenikapı Meydanında gerçekleştireceğimiz Nevruz mitingimize tüm adalet, eşitlik, özgürlük ve demokrasi yanlısı yurttaşları ve çevreleri davet ediyoruz."
Basına ve kamuoyuna,— DEM Parti İstanbul (@dempartistanbul) March 19, 2025
İstanbul halkının demokratik iradesine sahip çıkmak için Newroz buluşmamıza tüm İstanbulluları davet ediyoruz. pic.twitter.com/8IRD2a561A
Etiketler: #Dem Parti #nevruz #Miting
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