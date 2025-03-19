DEM Parti'den Nevruz çağrısında 'İmamoğlu' mesajı

DEM Parti, sosyal medya hesabından Yenikapı'da Pazar günü gerçekleşecek Nevruz kutlamasına ilişkin çağrıda bulundu.

DEM Parti'den Nevruz çağrısında 'İmamoğlu' mesajı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.03.2025 - 15:13

DEM Parti, sosyal medya hesabından Yenikapı'da düzenlenecek Nevruz kutlamasına ilişkin çağrıda bulundu.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"23 Mart Pazar günü Yenikapı Meydanında gerçekleştireceğimiz Nevruz mitingimize tüm adalet, eşitlik, özgürlük ve demokrasi yanlısı yurttaşları ve çevreleri davet ediyoruz."


Etiketler: #Dem Parti #nevruz #Miting

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