AKP'li Galip Ensarioğlu'ndan 'süreç' açıklaması: 'Nevruz'da silahlar bırakılır, Demirtaş çıkar, kayyum da kalmaz'

Yayınlanma: 03.01.2025 - 13:54

Güncelleme: 03.01.2025 - 13:54

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışıyla başlayıp dün itibariyle DEM Parti'nin Bahçeli'yi ziyaretiyle devam eden sürece ilişkin çok konuşulacak değerlendirmelerde bulundu.

Sürece ilişkin 24Saat’e konuşan AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, “yeni paradigmanın önceki çözüm süreciyle benzerlik göstermediğini, ancak izlenen bu rotada o tecrübelerin mutlaka dikkate alınacağını” söyledi.

Ensarioğlu, konunun Suriye'deki gelişmelerle yakından ilgili olduğunu belirterek, "Suriye'deki son gelişmeler Türkiye için de büyük önem taşıyor. Olası tehlikelerin Türkiye'yi olumsuz etkilememesi için öncelikle kendi sınırlarımız içinde barış ortamını tesis etmemiz gerek" dedi.

Ensarioğlu, heyetin Rojava’ya ve Suriye'ye yapacağı ziyarette “Demokratik Suriye Güçleri (DSG) yetkilileri ile görüşme yapılabileceğini, ancak Suriye'nin Şam ve Halep gibi kilit şehirlerinde yönetimi ele alan Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) ile bir görüşme olup olmayacağı konusunda bir bilgisinin olmadığını” söyledi.

"DEMİRTAŞ'IN HAPİSTE KALMASI DÜŞÜNÜLEBİLİR Mİ?"

Çözüm ile ilgili bu yeni sürecin olumsuz bir gelişme olmaması halinde şubat ayı sonunda şekillenebileceğini umduğunu söyleyen Ensarioğlu, "Nevruz'da silahlar bırakılmış olur diye düşünüyorum" dedi.

Ensarioğlu, görüşmelerde HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın durumuna ilişkin bir şey konuşulup konuşulmadığı sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Bu yeni paradigma tek bir iyilik içermiyor, ele alınan birçok konu var: Demokratikleşme var, huzur talebi var... Süreç başarılı oldu ve diyelim ki Öcalan ev hapsine çıktı. Demirtaş'ın hapiste kalması düşünülebilir mi? Tabii ki düşünülemez. Kayyım da kalmaz ortada."