Son Dakika... DEM Parti ile görüşme sonrası duyurdular: AKP'den 'Erdoğan'ın katılımıyla Nevruz'u kutlayacağız' açıklaması

Yayınlanma: 17.03.2025 - 18:16

Güncelleme: 17.03.2025 - 18:34

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada Nevruz'un bir kardeşlik bayramı olduğunu ifade ederek, "21 Mart günü saat 15'te Haliç Kongre Merkezi'nde sayın cumhurbaşkanımızın katılımıyla bir program gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

DEM Parti İmralı Heyeti bugün AKP'yi ziyaret etti. Yaklaşık 2 saat süren görüşme sonrası AKP'den "Çok samimi verimli bir görüşme yaptık" açıklaması geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları görüşme sonrası yaptığı açıklamada AKP ve MHP’ye Öcalan'dan Nevruz'da okunmak ya da gösterilmek üzere bir mesaj beklediklerini ilettiklerini belirtmişti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik partisinin MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

21 Mart'ta Nevruz'u kutlayacağız. Haliç Kongre'de cumhurbaşkanımızın katılımıyla program düzenlenecek. Bu nevruzun Türkiye'nin terörden kurtulması bakımından önemli aşama olmasını temenni ediyoruz.

Dünya, yeni bir düzen arayışında. Türkiye tüm gelişmelerin merkezinde, kilit ülke konumunda.

"AB ÇİFTE STANDARTLARLA YÜZLEŞMELİ"

Türkiye’yi sadece güvenlik konularına indirgeyemezsiniz. Demokratik değerler, ekonomik refah, bunların paylaşılması ve dayanışmanın ortaya çıkması bakımından değerlendirmeniz gerekir. Yıllardır AB üyeliği süreci ile Türkiye’nin önüne koydukları çifte standartlarla yüzleşme zamanıdır. Birtakım konuları müzakere etmek için fasılları dahi açmaktan çekiniyorlar.

SURİYE'DEKİ SİVİL İNFAZLAR: 'ESAD'A BAĞLI BAZI GRUPLARIN...'

Suriye'de Esad'a bağlı bazı grupların meşru yönetime karşı saldırı gerçekleştirmesi neticesinde bazı olaylar meydana geldi. Ortaya çıkan çatışmalar oldu. Bu kaosu tetiklemeye çalışan odakların harekete geçtiğini gördük. Bu saldırıları ve gerçekleştirenleri lanetliyoruz. Suriye yönetimi saldıranların ortaya çıkması için komisyon kurdu. Gereken tedbirlerin hızla alınması için inisiyatif aldı.

Ülkemizi siyasi mezhepçilik belasından kurtarma hassasiyetimizi en yüksekte tutmaya devam edeceğiz. Her zaman 'Suriye Suriyelilerindir' ilkesine bağlı kalıyoruz.

AKP - İMRALI HEYETİ GÖRÜŞMESİ

Kuşkusuz karşılıklı olarak konuşmak, dinlemek 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşılması için sağlıklı dil oluşturulması açısından son derece önemli.

Görüşmelerde önceliğimiz yapılan çağrıda ortaya konduğu gibi PKK'nın silah bırakması ve feshetmesidir. Bizim odağımız budur. Öncelikli konumuz bu çerçevede konunun değerlendirilmesi gerektiğidir.

Bahçeli'nin tarihi çağrısı, Cumhurbaşkanımızın iradesi, Türkiye'nin terör belasından kurtulması için önemli bir fırsat penceresi araladı. Ne denerse densin, tek vatan tek devlet ilkesi çerçevesinde biz bütün bir önümüze getirilen teklifleri ele alacağız.

Devletin niteliklerinden taviz verilmesi gibi yaklaşım yok. Pazarlık gibi yaklaşımlar gündeme almıyoruz.

Bizim yaklaşımımız demokrasi standartlarının yükseltilmesidir. Konuşulması gereken gündem örgütün silah bırakıp kendini feshetmesidir. Şart sayılabilecek herhangi bir şeyin gündeme gelmemesi gerekir. Ateşkes gibisinden örgütün kendisini feshini doğrudan hedeflemeyen ara kategorilerin de olmaması gerekir.

PKK, YPG, SDG, bütün unsur ve uzantılarıyla silahın bırakılması ve örgütün feshedilmesi gerekir.

HTŞ - SDG ANLAŞMASI

Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduğumuz için birtakım silahlı grupların olmasını doğru bulmuyoruz. Bizim açımızdan nettir, YPG terör örgütüdür. SDG de aynı şekilde. Bugünkü yerleri açısından kimle asıl işbirliği yaptığı görülmektedir.

Bu anlaşmanın suriye için olumlu sonuç doğurabileceğini değerlendiriyoruz. Doğru olan şudur, anlaşma maddelerinin Suriye'ye katkı verecek şekilde hayata geçmesi gerekir.

"ÖNEMLİ OLAN SÜRECİN HEMEN BAŞLAMASIDIR"

Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Tüm görüşmeleri onun iradesiyle gerçekleştiriyoruz. CUmhurbaşkanı Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' hedefine büyük destek vermektedir.

Bir çağrı ortaya çıktı. Örgütün silah bırakması ve kendini feshetmesi için, biz bunun pratiğe dökülmesini bekliyoruz. Önemli olan sürecin hemen başlamasıdır."