DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: 'Kötü haber yok, durumu stabil'
Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldıktan sonra aort yırtılması nedeniyle ameliyat edilen Sırrı Süreyya Önder, 3 gündür yoğun bakımda. Hayati tehlikesini koruyan Önder'in son sağlık durumunu DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan açıkladı. Doğan, "Kötü haber yok, durumu stabil" dedi.
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saat 22.41'de kalbi duran Önder'e ilk müdahale 112 ambulans ekipleri tarafından yapıldı.
Acil serviste 10 dakika kalp masajı yapılan Önder'in kalbi saat 23.05'te bir kez daha durdu. Acilen ameliyata alınan Önder'in ameliyatı saat 23.35'te başladı ve yaklaşık 12 saat sürdü.
HASTANEDEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Şişli Florence Nightingale Hastanesi bu sabah yaptığı açıklamada Önder'in genel durumunda bir değişiklik olmadığı belirtilerek "Yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor. Hastamız yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam ediyor" bilgisi paylaşıldı.
DEM PARTİ'DEN YENİ AÇIKLAMA: 'KÖTÜ HABER YOK, DURUMU STABİL'
Son açıklamayı ise DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan yaptı.
Doğan'ın açıklamaları şöyle:
"Kötü haber yok, durumu stabil. Süreç şimdi öngörüldüğü şekilde gidiyor. Sırrı Süreyya Önder yaşam mücadelesi verirken de çalışıyor, bizi birleştirmeye devam ediyor. Farklı siyasi görüşlerden insanlar burada birleştiler. Bu gücün Sırrı Süreyya Önder'i kaldıracağına inanıyoruz."
'GEÇMİŞ OLSUN' ZİYARETLERİ İÇİN ÇAĞRI
"Yapılması gereken her şey büyük bir hassasiyetle yapılıyor. Emin ellerde. Bugün itibarıyla il örgütümüz ve ilçe örgütlerimiz ziyaretleri ağırlamaya başladı. Sonuç olarak bir hastane ortamındayız. Tüm hastane ekibine teşekkür ederiz ama insanlar buraya sağlık hizmeti için geliyorlar. Sağlık hizmetine erişimi engellememek için bu yükü paylaşmak istedik."
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Küçük ve Ersan Şen'in kavgası Meclis'e taşındı!
- Berkay Gezgin'den yandaş Cem Küçük'e suç duyurusu
- İmamoğlu AKP'nin 'Kanal İstanbul' planını ifşa etti
- Asırlık okula ‘çökme’ iddiası
- 'Ne kadar korktuğunuzu tescillemiş oldu'
- Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
- Türkiye'ye Eurofighter satışı veto edildi!
- ABD Yemeni, Husiler İsrail'i vurdu!
- Rasim Ozan Kütahyalı gazetecilere 'baskın' istemiş!
- İçeriden kim çıkacak?