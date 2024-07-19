DEM Parti'den TÜİK hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 19.07.2024 - 16:32

Güncelleme: 19.07.2024 - 16:32

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başkan ve yöneticileri hakkında “Görevi kötüye kullanma” ve “Halkı yanıltıcı bilgi yayma” suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Başvuruda, TÜİK’in enflasyon oranını daha önce ürünlerin listesinin yer aldığı enflasyon sepetini baz alarak duyurduğunu ancak 2022’de bunun durduğu ifade edildi.

İtirazlara rağmen TÜİK’in bunda ısrar ettiğine vurgu yapılan başvuruda, daha sonra açılan davalar ile birlikte mahkemelerin TÜİK’i haksız bulduğu ve bu verileri açıklaması gerektiğine dair karar verdiğine dikkat çekildi.

'AKP’NİN POLİTİKALARINI DESTEKLİYOR'

Suç duyurusunda, “Türkiye İstatistik Kurumu başkan ve yöneticileri olan şüpheliler fiilin vuku bulduğu tarihte devlet kurumu olmalarının verdiği olanakların da elverişliliği ile görevlerini kötüye kullanmaktadırlar. Halkın en temel hakkı olan bilgi almasının önüne geçmekte ve sırf iktidarın halk yararına olmayan ekonomi politikasını desteklemek ve yönlendirmek için yargı kararlarına rağmen bu suçları işlemeye devam etmektedir” denildi.

'ANAYASAYA AYKIRI'

Başvuruda, TÜİK’in reel fiyatlara ile ilgisi olmayan fiyatları baz aldığı ve bunlar üzerinden enflasyonu hesaplayıp düşük gösterdiğini kaydedildi.

Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) paylaştığı verilere dikkat çekilen başvuruda, “Göz göre göre suç işlediklerinin en açık kanıtıdır” ifadelerine yer verildi.

Suç duyurusunda, anayasada TÜİK ile ilgili yer alan maddelere işaret edilerek, “Üretilen istatistiklerin, güvenilirlik, tutarlılık, tarafsızlık, istatistikî gizlilik, güncellik ve şeffaflık ilkelerine göre hazırlanıp uygulanacağı, resmî istatistiklerin gerçekleri yansıtmasının sağlanması, tüm kullanıcılara tarafsız ve eş zamanlı olarak sunulması, gizlilik ilkesine riayet edilmesi, kamuoyunun bilgi edinme hakkının gözetilmesi temel esaslar olarak düzenlenmişse de özellikle enflasyon noktasında TÜİK tarafından bu ilkelerin hiç biri işletilmemektedir” ifadelerine yer verildi.

'SUÇ İŞLİYORLAR'

Başvuruda, devamla şunlar belirtildi:

“Bilindiği üzere memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon oranlarına göre belirlenmektedir. Haziran ayında açıklanan enflasyon verileriyle birlikte hem kira artış oranları hem de memur ve emeklinin zammına yansıyan 6 aylık enflasyon farkı da buna göre belirlenmiştir. TÜİK’in verileri, emeğiyle geçinen milyonlarca insanın hayatını olumsuz etkilemektedir.

TÜİK, siyasi iktidarı zora sokmamak adına milyonlarca insanın enflasyon koşullarında daha da fakirleşmesine sebebiyet verecek veriler açıklayarak açıkça suç işlemektedir. Madde düzeyinde yayınlanmayan fiyatlar ve yanıltıcı biçimde belirlenen sözde enflasyon rakamları, aynı zamanda halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu teşkil etmektedir. Kurum başkan ve yöneticileri görevlerini kötüye kullanmakta ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayarak suç işlemektedirler."