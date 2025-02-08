DEM Parti'den yeni 'Öcalan' açıklaması: '12 metrekarede müzakere olmaz'

Yayınlanma: 08.02.2025 - 15:05

Güncelleme: 08.02.2025 - 15:05

DEM Parti Mardin İl Teşkilatı, 2'nci Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi.

Bir otelin konferans salonunda yapılan kongreye DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatları, parti yöneticileri ve bazı davetliler katıldı.

Kongrede yapılan seçimle partinin İl Başkanı Mehdi Tunç, görevini Nilüfer Elik Yılmaz'a devretti.

'BU ELE VURANLAR KAYBEDER'

Burada konuşan Bakırhan, "1 Ekim'de Kürt sorunu tekrar Türkiye'nin gündemine girdi. Öcalan ile görüşmelerin kapısı aralandı. 'Kürt sorunu yok' diyenler, İmralı'nın kapılarını açmak zorunda kaldılar. 'Kürt sorunu çözdük' diyenler, şimdi Kürt sorununu nasıl çözülecek diye enine boyuna tartışıyorlar” dedi.

Bakırhan şöyle devam etti:

“Bu tartışmaların bir çözüm sürecine evrilmesi, onurlu bir barışa evrilmesi için de yine vazgeçmeyecek, birlikte olacak, direnecek, mücadele edecek ve onurlu bir barışı sağlayacağız. Bu eli tutanlar; kazanır, Türkiye'nin demokratikleşmesini sağlar, ekonomik, eşitlik ve adaletin sağlanmasına sebebiyet verir. Bu el, Türkiye'nin geleceğidir. Bu ele vuranlar kaybeder. Çünkü Kürtler vurulmaktan dolayı pes etmedi, vazgeçmedi.”

'12 METREKAREDE MÜZAKERE OLMAZ'

Bakırhan, "100 yıllık Türkiye'nin en büyük meselesinin çözümünde 85 milyonu düşünen bir mantıkla hareket etmelidir. Bir şey olmuş bitmiş değil, güçlü olursak bir şeyler olur. Zayıf olursak her şeyi yapmaya çalışırlar. Şimdi top hükümettedir. 'Bu fırsatı değerlendirin' diyoruz" dedi.

Bakırhan şöyle konuştu:

"Bu önemli bir fırsat, her gün gelmeyen bir fırsattır. 100 yıllık bir sorunun başmüzakerecisi, 10 metrekarelik bir hücrede nasıl rolünü oynayacak? 100 yıllık bir mesele tartışılırken, onların başmüzakereci olarak kabul ettikleri Öcalan 12 metrekarelik bir hücrede nasıl kendi rolünü oynayacak? Onun için en önce bu izolasyonun, 12 metrekarelik o hücrenin kapılarının açılması gerekiyor.

Öcalan'ın müzakere yapacağı koşulların oluşturulması gerekiyor. En başta kendi örgütüyle, arkadaşlarıyla görüşmenin zemini yaratılmalıdır. Kendi partisiyle doğrudan temas kurmalıdır. Onun yerine PKK'ya çağrı yapamayız, yapsam kim beni dinler? Siz yapsanız kim dinler? Kendi örgütüdür, kendi partisidir, onunla da diyalogu sağlayacak sizlersiniz. 12 metrekarede müzakere olmaz."

‘ÖCALAN BARIŞIN FORMÜLÜNÜ OLUŞTURUYOR’

Bugün bir çözümün tartışıldığını ve bir çözüm sürecine evirilmesi için mücadele verildiğini kaydeden Bakırhan, “İmralı'da zerre kadar geri adım yok. Demokratik Cumhuriyet diyordu, Kürtler için eşit yurttaşlık diyordu, Aleviler için eşit yurttaşlık diyordu, Süryaniler, Araplar için eşit yurttaşlık diyordu 94’te. Bugün hala aynısını söylüyor. Türkiye’nin geleceğinin demokratik bir gelecekten geçtiğini söylüyor. Kürtler diline kimliğine sahip olsun istiyor. Kürt’ün iradesine kayyım atanmasın diyor. Kadınlar yaşamın her alanında öncü olsun, önde olsun diyor. Ve kadınların bugüne gelmesinde Sayın Öcalan’ın sunmuş olduğu perspektif, ortaya koymuş olduğu paradigmadan dolayı da ona teşekkür ediyoruz” dedi.

Bunu yaratan iradenin bugün İmralı’da demokratik bir barışın nasıl olacağı üzerine çalıştığını kaydeden Bakırhan, “Bu irade bugün demokratik bir Türkiye’nin nasıl olacağının, barışın formülünü oluşturuyor” dedi.