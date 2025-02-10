Tarih verildi: DEM Parti İmralı Heyeti, Barzani'yi ziyaret edecek
DEM Parti’nin İmralı Heyeti’nden Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, 16 Şubat Pazar günü Erbil’de Mesut Barzani’yi ziyaret edecek.
İmralı’da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile iki kez görüşen DEM Parti’nin İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, 16 Şubat Pazar günü Erbil’de Mesut Barzani’yi ziyaret edecek.
PARTİDEN AÇIKLAMA GELDİ
DEM Parti’den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Heyet, 16 Şubat Pazar günü Erbil’de Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani ile bir araya gelecektir. Heyet, 17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye’ye geçerek YNK Lideri Bafil Talabani, Kubat Talabani ve YNK yetkilileri ile görüşecektir. Yapılacak ziyaretlerde, İmralı’da yapılan görüşmelerin detayları paylaşılacak ve ilgililerin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşünceleri alınarak sonrasında Öcalan’a iletilecektir."
Etiketler: #Dem Parti #İmralı
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