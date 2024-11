DEM Parti Eş Genel Başkanları Batman'da: 'Yargı eliyle darbe gerçekleşmiştir!'

Yayınlanma: 04.11.2024 - 14:18

Güncelleme: 04.11.2024 - 14:18

İçişleri Bakanlığı tarafından, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Belediyesi’ne ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı.

DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Belediye Eşbaşkanları Gülistan Sönük ve Yeşil Işık Batman'da açıklama yaptı.

Yerine kayyum atanan Batman Belediye Eşbaşkanı Gülistan Sönük, "Halfeti, Mardin, Batman hukuksuz bir şekilde gasp edildi. Bu belediye halkın emeği, 40 senelik partimizin emeği, bu halkın çocukların emeği. Gasp edilmesi kabul edilemez” dedi.

"YA DİRENİŞ, YA DİRENİŞ"

Sönük, şu ifadeleri kullandı:

"İşgalciler iyi bilsinler ki halkın ve kadınların iradesini gasp etmek kolay değil. Baş eğmeyeceğiz. 3 milyar TL borç vardı belediyeyi aldığımızda. Kürt halkına, ‘Bir parça ekmek kalmış sofranda, onu da alacağım. Dilini, kültürünü yok edeceğim’ deniliyor. Kadınlara ‘Sizin kendinizi yönetmenize izin vermeyeceğiz’ diyorlar. Artık irademizi yok saymanıza izin vermeyeceğiz. Gençlerin, kadınların geleceğini peşkeş çekmenize izin vermeyeceğiz. Bu hukukuz karardan geri adım atılmadıkça, halkın hizmetine girmedikçe bu belediye geri adım atmayacağız. Ya direniş, ya direniş. Bu karar geri çekilmedikçe hiçbir arkadaşımız geri adım atmayacak."

"YARGI ELİYLE DARBE GERÇEKLEŞMİŞTİR"

Tülay Hatimoğulları, buradaki konuşmasında, "Gasp edilen, çalınan belediyenin önündeyiz. Belediye kayyumun gelip işgal ettiği bir bina değildir, belediye halktır. Dört duvarları gasp ederek, halkın iradesini gasp ettiğini zannedenler bilsin ki halk yine partisini seçti. Siyaseten elimizi bükemedikleri için yargıyı ve bir ton polisi buraya yığarak yargı eliyle, İçişleri Bakanlığı'nın hukuksuzluğuyla darbe gerçekleşmiştir" dedi.

Hatimoğulları, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"12 Eylül'de askerin postallarıyla darbe gerçekleştirdiler, şimdi de polislerin copuyla, gazıyla, TOMA'sıyla halkın iradesini çalıyorlar. Bu düpedüz bir darbedir. Ve bugün 4 Kasım. 4 Kasım HDP'ye vurulmuş darbelerden biriydi. Hatırlayın Eş Başkanlarımız Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve diğer arkadaşlarımızın gözaltına alındığı 4 Kasım darbesidir. Bu darbenin yıl dönümünde yeniden bir darbeyi gerçekleştirmeleri şüphesiz bir siyasi mesajdır. Biz bu mesajı aldık."

"BUNLARIN İÇ BARIŞ GİBİ DERTLERİ YOK"

"Geldiler el sıktılar, dediler ki iç barış sağlayacağız. Bunların iç barış gibi dertleri yok. Biz DEM Parti olarak onurlu bir barışa hazır olduğumuzu söyledik ama onlar ne yaptı; Esenyurt'a kayyum atadılar. Şimdi de 3 belediyemize kayyum atadılar. Bu kayyum darbesine karşı sanmasınlar halkımız, DEM Parti boyun eğecek.

Bizler demokratik zeminde halkımızla beraber belediyelerimize de irademize de mücadelemize de onurlu barışa da sahip çıkacağız. Bize bu darbelerle boyun eğdireceğini zannedenler geçmiş kayyum deneyimlerinden de bilmeliler ki, bizler kayyum atanmış belediyeleri değil sadece, oy hırsızlığı yaptıkları belediyeleri de kaçak seçmen getirdikleri belediyeleri de halkımızın sahiplenmesiyle kazandık."

"ONLARI GÖNDERENE KADAR MÜCADELE"

"Kürt için ellerini uzattılar ama bugün Kürtlerin iradesine el uzattılar” diyen DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, "Kürt halkı, Kürdistan halkı bunu kabul etmiyor, etmeyeceğiz, gittiği yere kadar direneceğiz. Sokaklarda, mahallelerde, her yerde irademize sahip çıkalım. Kürdistan’ın her yerinde halkımız iradesine sahip çıksın. Kürdistan’ın her santimini mücadelenin ve direnişin yeri yapacağız. Bu işgalciler, planlarını açığa çıkardı. Planları, Kürt halkına saldırmak, Kürt halkının başarısını engellemektir. Erdoğan ve Bahçeli’nin planlarını bugün Batman ve Mardin'de gördük. Bizim de size cevabımız sonuna kadar, başarıya kadar, onları gönderene kadar mücadele ve direniştir” ifadelerini kullandı.