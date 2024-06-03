DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltına alındı
Hakkari Belediyesi’ne gece saatlerinde polis tarafından operasyon yapıldı. Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, Van’da gözaltına alındı.
31 Mart yerel seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) kazandığı Hakkari Belediyesi’ne dün gece polisler tarafından baskın yapıldı. Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış ise Van’da gözaltına alındı.
DEM Parti’den yapılan açıklamada, “Her seferinde halk iradesine yenilen iktidar, yine en iyi bildiği yol olan irade gaspına, darbeciliğe başvurdu. Bu sabah Hakkari Belediye Eş Başkanımız Mehmet Sıddık Akış, Van’da gözaltına alındı, belediyemiz polis zoruyla gasp edildi. Bu kayyımcı anlayışı reddediyoruz. Halkımız bu kayyımcı anlayışı tanımadığını 31 Mart’ta demokratik yollarla gösterdi. Bu darbeci ve kayyımcı zihniyet sadece Hakkari’ye değil bütün Türkiye halkının iradesine yönelik bir tehdittir. Halkımız demokratik tepkilerini en üst düzeyde gösterecektir. Demokrasiden yana herkesi de bu darbeye açık tavır almaya çağırıyoruz” denildi.
Her seferinde halk iradesine yenilen iktidar yine en iyi bildiği yol olan irade gaspına, darbeciliğe başvurdu.— DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) June 3, 2024
Bu sabah Hakkari Belediye Eş Başkanımız Mehmet Sıddık Akış Van'da gözaltına alındı, belediyemiz polis zoruyla gasp edildi.
Bu kayyımcı anlayışı reddediyoruz.… pic.twitter.com/sjJLiCcXHg
En Çok Okunan Haberler
-
- Tekrarlanan seçimde kazanan AKP oldu!
- Tekrarlanan seçimde CHP yine kazandı!
- Memur ve emeklilerin maaş zam oranı belli oldu
- ‘2028’de cumhurbaşkanlığına adayım’
- Filenin Sultanları ABD'yi devirdi!
- Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a mesaj
- Beklenen zirve geldi!
- Başkan gözaltına alındı, kayyum atandı
- Bazı belediyelerde koltuk değişimi!
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler sözleri