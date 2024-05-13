Son dakika... DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı'na soruşturma
Son dakika haberi... DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında seçim öncesi yaptığı bazı konuşmalarda ‘Terör örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Halkların Demokratik Partisi (DEM Parti) Tunceli Belediye Başkanı seçilen Cevdet Konak hakkında, 'Terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Bugün ifadeye çağrılan Konak'a, seçim öncesi yaptığı bazı konuşmalar nedeniyle soruşturma açıldığı bildirildi
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