Pervin Buldan'dan 'Öcalan' mesajı: 'Muhalefetle görüşme gibi bir sorumluluk yükledi'

Yayınlanma: 29.12.2024 - 18:27

Güncelleme: 29.12.2024 - 18:27

DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, dün İmralı'da Öcalan ile görüşmüştü.

Buldan, ziyarete ilişkin ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Öcalan’ın mesajlarını anlatmak için yılbaşının hemen ardından siyasi partilerden randevu talep edeceklerini belirtti.

"SORUMLULUK YÜKLEDİ"

Sırrı Süreyya Önder ile birlikte siyasi partilere ziyaretlerde bulunacaklarını kaydeden Buldan, “Abdullah Öcalan bize de muhalefetle görüşme gibi bir sorumluluk yükledi. Biz de bunu yapacağız” dedi.

YENİDEN ZİYARET OLACAK MI?

Yapacakları görüşmelerin ve temasların ardından yeniden Sırrı Süreyya Önder ile İmralı’yı ziyaret edeceklerini söyleyen Buldan, “Ama tarih henüz belli değil. Takvime ilişkin çok net bir şey söyleyemem. Fakat en kısa süre içerisinde ziyaretleri gerçekleştirdikten sonra gidilir diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“ÖCALAN, ‘BU BİR ŞANS’ DİYOR”

Abdullah Öcalan ile üç saate yakın görüştüklerini anlatan Buldan, “Sağlığı ve morali iyi. Oldukça moralli gördük 10 yıl aradan sonra. En son 2015’te görmüştük. Aradan 10 yıl geçti, oldukça iyi gördüğümüzü söyleyebilirim. Kendisi de çok umutlu bu dönem açısından. ‘Bu bir şans’ diyor. Bu şansı hepimizin değerlendirmesi lazım” ifadelerini kullandı.