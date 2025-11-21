DEM Partili Gülistan Koçyiğit'ten dikkat çeken 'İmralı' çıkışı

TBMM’de açılım süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı Adası’na heyet gönderilip gönderilmeyeceğini kararlaştırmak üzere toplandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kritik oylama öncesi siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya AKP Grup Başkanı Abdulhamit Gül, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve Yeni Yol Grubu Grup Başkanı Bülent Kaya katıldı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, İmralı ziyaretine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Tarihi cesurlar yazar. Ve bugün biz tarihi eşikteyiz ve tarih yazıyoruz. Demokratik cumhuriyetin inşası için sorumluluk alacak mıyız, almayacak mıyız? Tarih, sorumluluk almayanları da yazacak. Bu bir seçim, oy meselesi değil. Geleceğimizi konuşuyoruz. Siyaset üstü bakmamız gereken bir yerdeyiz. Sorunun etrafında dolanamayız. Sorunu halı altına süpürerek çözümü bir kez daha ıskalayamayız. Sorunun bir muhatabı var. Tek bir çağrısıyla örgütünü feshetmiş bir örgüt lideri, sorunun baş aktörü var. Komisyon gerçekten muhatabıyla buluşmalı ve yol haritasının zeminini oluşturmalı.

Barış istemek sadece barış istiyorum demekle olmaz. Mesele bir ısrardan ibaret değildir. Mesele, gelecektir. Öcalan’ı dinlemeden bu sürecin ilerlemesi mümkün değildir. Halkını sevmek güncel siyasetten değil ülkenin geleceğine bakmaktan geçer."