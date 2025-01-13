DEM Partili Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar tahliye edildi!
Ankara merkezli soruşturma kapsamında tutuklanan Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar tahliye edildi.
Diyarbakır’da 26 Kasım tarihinde sabahın erken saatlerinde yapılan polis baskınlarında aralarında Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar’ın da bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.
30 Kasım tarihinde tutuklanan Cengiz Dündar, tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderilmişti.
TAHLİYE EDİLDİ
Kayapınar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada belediye eş Başkanı Cengiz Dündar tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevinden tahliye edildi.
KAMUOYUNA— Diyarbakır Kayapınar Belediyesi (@kayapinarbld) January 13, 2025
Eş Başkanımız Cengiz Dündar tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevinden tahliye edilmiştir.
JI RAYA GIŞTÎ RE
Hevşaredarê me Cengîz Dundar ji Girtîgeha Sîncanê ya ku tê de girtî bû, hate berdan. pic.twitter.com/vAPhqW6thm
Etiketler: #Cengiz Dündar #Tahliye #Dem Parti
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