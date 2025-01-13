DEM Partili Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar tahliye edildi!

Ankara merkezli soruşturma kapsamında tutuklanan Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar tahliye edildi.

DEM Partili Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar tahliye edildi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2025 - 17:38

Diyarbakır’da 26 Kasım tarihinde sabahın erken saatlerinde yapılan polis baskınlarında aralarında Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar’ın da bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.

30 Kasım tarihinde tutuklanan Cengiz Dündar, tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderilmişti.

TAHLİYE EDİLDİ

Kayapınar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada belediye eş Başkanı Cengiz Dündar tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevinden tahliye edildi.


Etiketler: #Cengiz Dündar #Tahliye #Dem Parti

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