DEM Partili Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar gözaltına alındı
Diyarbakır'da DEM Partili Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar'ın evine polis baskını yapıldı. Dündar baskın sonrası gözaltına alındı.
Diyarbakır'da DEM Partili Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar, evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.
"POLİSLER EVİMİ BASTI"
Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı, DEM Partili Cengiz Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Polisler evimi bastı, arama yapıyorlar, gözaltına alacaklar" ifadelerini kullandı.
"GÖZALTINA ALINDIM"
Bir süre sonra yeni bir paylaşımda bulunan Dündar, "Gözaltına alındım" dedi.
Dündar'ın Emniyet'teki işlemlerin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.
Gözaltına alındım.— Cengiz Dündar (@cengizdundar21) November 26, 2024
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GAZETECİLER VE ÇOK SAYIDA İSİM DAHA GÖZALTINDA
Öte yandan; Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar'ın haricinde gazeteci Ahmet Sümbül, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) Başkanı Roza Metina, Eğitim ve Bilim Emekçiler Sendikası (Eğitim-Sen) üyesi öğretmenler, evlerinde yapılan aramalardan sonra Terörle Mücadele Şubesi’ne getirildi.
Ev baskınlarının ve aramaların devam ettiği de belirtildi.
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