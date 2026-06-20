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DEM Partili Sakık'tan, Kılıçdaroğlu'na çok sert 'dokunulmazlık' tepkisi: 'Sen pişman olmayacak kadar yüzsüz bir düzenbazsın'

DEM Partili Sakık'tan, Kılıçdaroğlu'na çok sert 'dokunulmazlık' tepkisi: 'Sen pişman olmayacak kadar yüzsüz bir düzenbazsın'

20.06.2026 13:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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DEM Partili Sakık'tan, Kılıçdaroğlu'na çok sert 'dokunulmazlık' tepkisi: 'Sen pişman olmayacak kadar yüzsüz bir düzenbazsın'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması hakkında “Pişman değilim” demesi üzerine DEM Partili Sırrı Sakık'tan tepki geldi. Sakık, "Sen pişman olmayacak kadar yüzsüz bir düzenbazsın; sana destek verdiğimiz için biz pişmanız" dedi.
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Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na "atanan" Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının ardından ilk kez canlı yayına çıkıp gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"PİŞMAN DEĞİLİM" DEMİŞTİ

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması sürecinde verdiği oy konusunda pişman olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Defalarca ziyaret ettim. Haksızlık yapıldığını biliyorum” diye konuştu.

DEM PARTİLİ SAKIK'TAN SERT TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nın sözlerine DEM Partili Sırrı Sakık tepki gösterdi.

Sakık paylaşımında şöyle dedi:

“Kim ve ne olduğunu ben biliyordum ve bunu ifşa ettiğim için linç yedim zamanında. Senin iftiralarına da maruz kaldım. Sen pişman olmayacak kadar yüzsüz bir düzenbazsın. Esas biz pişmanız sana destek verdiğimiz için. Senin gibi tek doğru tarafı olmayan birine gidip oy verdik. Ve siyasi hayatımın en büyük hatası sana gidip oy istemektir!”

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