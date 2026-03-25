DEM Partili Saliha Aydeniz Meclis'teki görevinden istifa etti

DEM Partili Saliha Aydeniz Meclis'teki görevinden istifa etti

25.03.2026 12:55:00
DEM Partili Saliha Aydeniz Meclis'teki görevinden istifa etti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz'in TBMM İdare Amirliği görevinden istifasına ilişkin dilekçesi TBMM Başkanlığına ulaştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurul’da Celal Adan, DEM Partili Saliha Aydeniz’in Başkanlık Divanı İdare Amirliği görevinden ayrılmak için gönderdiği yazının 16 Mart 2026’da TBMM Başkanlığı’na ulaştığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Saliha Aydeniz’in danışmanı ve gazeteci Dilan Karaman, 27 Kasım 2025’te yaşamına son vermişti.

DEM Parti Kadın Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Karaman'ın ölümüyle ilgili Saliha Aydeniz hakkında disiplin kurulunca soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Açıklamada ayrıca "Saliha Aydeniz'in TBMM İdare Amirliği görevinden kendi isteğiyle çekildiği" ifade edilmişti.

