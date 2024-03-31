DEM Partili Sırrı Sakık'tan 'taşımalı seçmen' isyanı: 'Ayıp, ayıp sizin içinize siniyor mu?'

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Ağrı'da asker ve polislerin taşımalı seçmen olarak oy kullandırtılmasına isyan etti. Sakık, "Ağrı halkının iradesini gasp etmeyin" diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 11:18
Abone Ol google-news

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Ağrı'ya asker ve polislerin taşımalı seçmen olarak getirilip oy kullandırıldığını açıkladı ve yaşanan duruma isyan etti. 

Sakık, "Binlerce insan Ağrı'ya getirildi. Burada Ağrılı seçmen yok. Ağrı halkının iradesini gasp etmek istiyorlar" dedi.

"HIRSIZ VAR BU KENTTE"

Sakık şöyle konuştu:

"Bugün onur günüdür, haysiyet günüdür. Partiniz ne olursa olsun inancınız ne olursa olsun bu irade gaspına karşı durun. Eğer güvenlik güçleri, buraya gelenler size sesleniyorum bir toplu iğne ucu kadar Allah'a inancınız varsa, bu halkın iradesine inancınız varsa bu kutsal günde Ağrı halkının iradesini gasp etmeyin. Siz kimsiniz? Ayıp, ayıp sizin içinize siniyor mu? Hırsız var bu kentte. Ey Türkiye kamuoyu günlerdir feryat ediyoruz. Binlerce insan Ağrı'ya getirildi. Burada Ağrılı seçmen yok. Ağrı halkının iradesini gasp etmek istiyorlar."


31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri 31 Mart 2024 haberleri

İlgili Haberler

Fatih Erbakan'dan AKP'ye: O zaman DEM Parti de size kazandırmak için seçimlere girdi

Fatih Erbakan'dan AKP'ye: O zaman DEM Parti de size kazandırmak için seçimlere girdi
DEM Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak

DEM Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, oyunu Adana'da kullandı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, oyunu Adana'da kullandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Turgut Altınok’un hakkındaki ‘A Takımı’ iddiaları: 29 yıl önceki dilekçeler, emniyet ifadeleri, dava dosyaları ve öldürülen Erdal Yıldırım

Turgut Altınok’un hakkındaki ‘A Takımı’ iddiaları: 29 yıl önceki dilekçeler, emniyet ifadeleri, dava dosyaları ve öldürülen Erdal Yıldırım
Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Başak burcu yorumu
Zelenski'den ABD itirafı: Geri çekilmek zorunda kalacağız

Zelenski'den ABD itirafı: Geri çekilmek zorunda kalacağız
Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
İYİ Parti’nin adayından ‘evrakları yakıyorlar’ iddiası: Videoyla duyurdu

İYİ Parti’nin adayından ‘evrakları yakıyorlar’ iddiası: Videoyla duyurdu
Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Boğa burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Boğa burcu yorumu
Emekliler dikkat, bankalar güncelledi... Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor?

Emekliler dikkat, bankalar güncelledi... Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor?
Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Koç burcu yorumu