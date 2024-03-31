DEM Partili Sırrı Sakık'tan 'taşımalı seçmen' isyanı: 'Ayıp, ayıp sizin içinize siniyor mu?'
DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Ağrı'da asker ve polislerin taşımalı seçmen olarak oy kullandırtılmasına isyan etti. Sakık, "Ağrı halkının iradesini gasp etmeyin" diye konuştu.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Ağrı'ya asker ve polislerin taşımalı seçmen olarak getirilip oy kullandırıldığını açıkladı ve yaşanan duruma isyan etti.
Sakık, "Binlerce insan Ağrı'ya getirildi. Burada Ağrılı seçmen yok. Ağrı halkının iradesini gasp etmek istiyorlar" dedi.
"HIRSIZ VAR BU KENTTE"
Sakık şöyle konuştu:
"Bugün onur günüdür, haysiyet günüdür. Partiniz ne olursa olsun inancınız ne olursa olsun bu irade gaspına karşı durun. Eğer güvenlik güçleri, buraya gelenler size sesleniyorum bir toplu iğne ucu kadar Allah'a inancınız varsa, bu halkın iradesine inancınız varsa bu kutsal günde Ağrı halkının iradesini gasp etmeyin. Siz kimsiniz? Ayıp, ayıp sizin içinize siniyor mu? Hırsız var bu kentte. Ey Türkiye kamuoyu günlerdir feryat ediyoruz. Binlerce insan Ağrı'ya getirildi. Burada Ağrılı seçmen yok. Ağrı halkının iradesini gasp etmek istiyorlar."
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