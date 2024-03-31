DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, oyunu Adana'da kullandı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Adana'da kullandı.

AA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 11:05
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, oyunu Adana'da kullandı
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Çukurova ilçesindeki Ayşe Atıl İlkokuluna giden, DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, 1057 numaralı sandıkta oy verdi.

Oruç, oy verme işleminin ardından gazetecilere, seçim sonuçlarının hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Bir kez daha çağrılarını yenilediklerini ifade eden Oruç, "Lütfen her yerde gidelim oylarımızı kullanalım. Oylarımızı kullanmakla yetinmeyelim, sandıklarımıza hep birlikte sahip çıkalım. Kulağımıza gelen bazı şeyler oluyor. Bununla ilgili oyumuzu kullanmak kadar, oyumuzu korumak, sayımlarda doğru sayılmasını sağlamak, bu incelemeleri ve gözlemleri yapmak üzere hep birlikte değerli halklarımıza buradan çağrımızı yineliyoruz" diye konuştu.


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