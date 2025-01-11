DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'den 'şeffaflık' eleştirilerine: Bunlar barışa hizmet etmiyor

Yayınlanma: 11.01.2025 - 17:22

Güncelleme: 11.01.2025 - 17:22

DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ile Ahmet Türk, Edirne'de tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı ile cezaevinde yaklaşık 3 saat süren bir görüşme yaptı. Heyet ziyaretin ardından cezaevi önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sırrı Süreyya Önder, Demirtaş ve Selçuk Mızraklı ile konuştuklarını belirterek, "Öncelikle sağlıkları ve morallerini çok iyi gördük. Bu bizim için en önemlisiydi. Gelişmekte olan sürece katkılarının ve desteklerinin tam olduğunu size iletmemizi istediler. Selahattin Bey'in Twitter hesabından da geniş bir açıklama yapılacak. Esas şeyleri oradan alırsınız. Bizim söyleyeceğimiz bir tek bir şey var; özellikle televizyonlarda bu konuda spekülasyon yapılıyor. Sürecin şeffaf yürümediğine dair eleştiriler var, 'Daha ne geziyorlar?' şeklinde serzenişler var. Arkadaşlar bunlara gerek yok, bunlar gelmekte olan barışa hizmet eden şeyler değil. 40 yıldır süren bir şey, boyacı küpü değil; bu daldırıp çıkarasın. Bir uğrunda nitelikli bir emek, çaba ve mümkün olan en geniş katılımı sağlamakla uğraşıyoruz, Ahmet Abimizle beraber heyetimiz. Onun için arkadaşların süreci ifsat edecek ya da süreçten şüphelenecek herhangi bir tutum içine girmelerini gerektirecek bir şeye gerek yok. Şu an çözersek iki tarafla çözeceğiz. Eğer bu fırsatı da kaçırırsak, 72 taraf bu işe müdahil olacak. Var gücümüzle, heyetimiz, partimiz, dostlarımız ve kamuoyunda aydın, sanatçı bu sürece destek veren bütün kardeşlerimiz, her siyasal görüşten, ilk defa böyle geniş bir paydada buluştuk. Özellikle televizyonlardaki arkadaşlardan da bu duyarlılığı bekliyoruz" dedi.

"İMRALI'DAKİ İKİNCİ GÖRÜŞMENİN TARİHİ HENÜZ BELLİ DEĞİL"

Yarın Figen Yüksekdağ'ı ziyaret ettikten sonra Ankara'da geniş bir açıklama yapacaklarını söyleyen Önder, "Tekrar bu kadar beklediğiniz için heyet olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Barışın kaybedeni olmaz. Bunu hiç aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Bu kazananı olan bir süreç değildir, herkes kazanır. Kaybedeni de hiç yoktur. Onun için barış, bu anlamda kıymetli bir şeydir. Kamuoyunda sıklıkla çözümle, barış kavramları birbirine karıştırılıyor. Bu doğru değil. Barış bir sarılmayla bile oluşturulacak bir şeydir. Çözüm, demokratik bir mücadele ve uzun soluklu bir iştir. Sorun alanlarıyla ilgili olarak bunun uzunluğu, derinliği değişir. Şu an için kurmaya çalıştığımız barıştır ve bunun için herkesten desteklerini bekliyoruz. Kamuoyundan gizlediğimiz ya da gizleyeceğimiz hiçbir şeyin olmayacağını bütün açık kalpliliğimizle bizleri tanıyorsunuz, yüreğimiz elimizle geziyoruz barış için. Herkesin de desteğini, katkısını, önerisini, eleştirilerini kıymetli buluyoruz. İmralı'daki ikinci görüşmenin tarihi henüz belli değil ama çok fazla uzayacağını düşünmüyoruz" diye konuştu.

AHMET TÜRK: BURADA BARIŞI SAĞLAYACAĞIZ

Ahmet Türk de amaçlarının binlerce yıl beraber yaşamış iki halkın yeniden kucaklaşması olduğunu belirterek, "O kadim dostluğun tekrar gereği gibi yerine getirilmesidir. Bizim çabamız barış içindir, arkadaşımız da bunu ifade etti. İnanıyorum ve umut ediyorum ki; Türkiye'de Kürt'ün Türk'e ihtiyacı var, Türk'ün Kürt'e ihtiyacı var. Aslında burada bir barışı sağlayacağız. Türkiye'nin daha güçlü, Türkiye'nin Orta Doğu'ya demokrasiyi ihraç edebilecek bir noktaya gelmesini istiyoruz. Bizim amacımız; halklarımızın kardeşliğidir, haklarımızın dostluğudur, halklarımızın demokratik, özgür bir gelecekte birlikte olmasıdır. Bunu ifade etmek istiyorum" dedi.

PERVİN BULDAN: DEĞERLENDİRMELER OLDUKÇA AÇIK VE NET

Pervin Buldan da "Bu ziyaretten çok büyük bir moralle ayrılıyoruz. Çünkü hem Sayın Demirtaş'ın hem Sayın Mızraklı'nın bu sürece dair yapmış olduğu değerlendirmeler oldukça açık ve net. Her koşulda, her şartta bu sürecin arkasında olacaklarını ifade ettiler, bu bizim için çok kıymetli. Yürüttüğümüz süreç açısından çok kıymetli. O yüzden biz de heyetimiz adına hem Sayın Demirtaş'a hem Sayın Mızraklı'ya teşekkür ediyoruz ve hepimizin desteğiyle bu sürecin bir barış sürecine evirileceğinden hiçbir kuşkumuzun olmayacağını özellikle belirtmek istiyoruz. Hepimizin yolu açık olsun, hepimize kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.