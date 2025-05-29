DEM Partili Temelli: ‘Bayramdan sonra İmamoğlu’nu ziyaret edeceğiz’

Halk TV yayınında açıklamalarda bulunan Temelli, İmamoğlu'nun yanı sıra tutuklu milletvekili Can Atalay ve akademisyen Ahmet Özer’i de ziyaret edeceklerini söyledi.

DEM Parti’nin cezaevi ziyaretlerini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Temelli, “Cezaevlerinde bir tek siyasi tutsak bile varsa, o ülkede demokrasiden söz edilemez. Ekrem Bey’i, Can Atalay’ı ve Ahmet Özer’i bayramdan sonra ziyaret edeceğiz. Bu bir sorumluluktur. Tüm siyasi tutsakların özgürlüklerine kavuşması için mücadelemiz kesintisiz sürecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

“TUTUKLU SİYASETÇİLER” VURGUSU

Temelli, HDP’nin önceki dönem eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın 8,5 yıldır cezaevinde tutulduğunu hatırlatarak, “Demirtaş ve Yüksekdağ’ın dosyasında bir şey yok, gerekçeli karar bile yazılmadı. 19 Mart’taki gibi operasyonlarla siyasetin önünü tıkamak, demokratik işleyişi imkânsız hale getiriyor. Biz hem Ekrem Bey'in hem tüm siyasi tutukluların derhal serbest bırakılmasını savunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“BEN ANAYASA YAPTIM, GELİN DİYEREK BU İŞ OLMAZ”

Yeni anayasa tartışmalarına da değinen Temelli, “Anayasa nasıl olmalı, bunun üzerinden tartışmalıyız. 'Ben anayasa yaptım, gelin' diyerek bu iş olmaz. Sivil anayasa için önce yol temizliği lazım. İnfaz yasası, terörle mücadele yasası... Hiçbiri sivil değil” dedi.

SABAH SAATLERİNDE DEM PARTİ’DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Sabah saatlerinde DEM Parti’den yapılan açıklamada, İmamoğlu’na yönelik bir ziyaret planlamasının henüz netleşmediği, bayram sonrası takvim netleştiğinde kamuoyunun bilgilendirileceği belirtilmişti. Temelli'nin açıklamasıyla birlikte DEM Parti’nin ziyaret programı ilk kez netlik kazanmış oldu.