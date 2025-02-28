DEM Parti'de 'Öcalan' hareketliliği: Yetkili kurullarını toplama kararı aldı
Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın dünkü çağrısının ardından DEM Parti yetkili kurullarını toplayacak. DEM Parti'de 2 Mart'ta Parti Meclisi ve il eşbaşkanları, 3 Mart'ta Merkez Yürütme Kurulu (MYK), 5 Mart'ta ise milletvekilleri ve belediye eş başkanlarının katılımıyla toplantılar yapılacak.
DEM Parti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yayımlanan mesajının ardından yetkili kurullarını toplama kararı aldı.
DEM Parti Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, “Sayın Öcalan'ın tarihi açıklamasının ardından, partimizin yetkili kurulları gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanıyor" ifadesi kullanıldı.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın başkanlığında, 2 Mart Pazar günü Parti Meclisi (PM) ve il eşbaşkanları, 3 Mart Pazartesi günü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve 5 Mart Çarşamba günü milletvekilleri ve belediye eşbaşkanlarının katılımıyla toplantılar yapılacak.
Etiketler: #Terör #Abdullah Öcalan
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