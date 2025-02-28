DEM Parti'de 'Öcalan' hareketliliği: Yetkili kurullarını toplama kararı aldı

Yayınlanma: 28.02.2025 - 16:49

Güncelleme: 28.02.2025 - 16:49

DEM Parti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yayımlanan mesajının ardından yetkili kurullarını toplama kararı aldı.

DEM Parti Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, “Sayın Öcalan'ın tarihi açıklamasının ardından, partimizin yetkili kurulları gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanıyor" ifadesi kullanıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın başkanlığında, 2 Mart Pazar günü Parti Meclisi (PM) ve il eşbaşkanları, 3 Mart Pazartesi günü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve 5 Mart Çarşamba günü milletvekilleri ve belediye eşbaşkanlarının katılımıyla toplantılar yapılacak.