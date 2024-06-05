DEM Partili vekillerin Meclis'teki kayyum nöbeti sona erdi

DEM Parti milletvekilleri, TBMM Genel Kurul Salonu'nda Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasını protesto için başlattıkları nöbeti gece yarısı itibarıyla sonlandırdı.

ANKA
Yayınlanma: 05.06.2024 - 09:40
DEM Partili vekillerin Meclis'teki kayyum nöbeti sona erdi
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DEM Parti milletvekilleri, TBMM Genel Kurul Salonu'nda Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasını protesto için başlattıkları nöbeti gece yarısı itibarıyla sonlandırdı. 

DEM Parti milletvekillerinin Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınması ve belediyeye kayyum atanmasını protesto için Genel Kurul'da başlattığı kürsü eylemi gece yarısı itibarıyla sona erdi. 

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, nöbetlere devam edeceklerine dikkati çekerek, sabah yeni bir değerlendirme yapacaklarını söyledi. 





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