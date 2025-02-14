DEM Parti'nin barış ve özgürlük zincirine engel!

Yayınlanma: 14.02.2025 - 17:43

Güncelleme: 14.02.2025 - 17:54

DEM Parti İzmir İl Örgütü’nün Cumhuriyet Meydanı’nda “Toplumsal barış ve özgürlük zinciri kuruyoruz” çağrısıyla toplanan partilere Emniyet izin vermedi.

DEM Parti İzmir Milletvekilleri İbrahim Akın ve Burcugül Çubuk da yer aldığı gruba polis müdahale etti.

HDP’li Akın’ın, “Karanfillerle geldik barış istiyoruz diyeceğiz denize karanfil bırakacağız” derken “Abdullah Öcalan” ile ilgili bir ifadenin geçip geçmeyeceği de soruldu.

Akın ise, "Devlet Bahçeli de adını geçiriyor" diye yanıt verirken “Bu uygulama sadece bizim partimize yapılıyor. Bu uygulama ayrımcılıktır. Düşman, öteki uygulaması yapıyorsunuz. Biz karanfillerle geldik, elimizde silah, sopa yok. Biz bütçenin savaşa ayrılmasını istemiyoruz. Barışa harcansın istiyoruz. Biz İzmir'de barış istiyoruz, ancak onlar savaş istiyor diye İzmir'de her yerde bağırırım. Bu karar doğru değil. Vali ile görüşmem gerekiyorsa görüşürüm" dedi.

GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST BIRAKILDI

Polis ekipleri ise basın açıklamasının il binasında yapılması gerektiğine dikkat çekerek talimat aldıklarını dile getirdi. Grup karanfil bırakmakta ısrar edince emniyet güçleri anons ile gözaltı işlemi uyguladı. 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınanların daha sonra serbest bırakıldığı duyuruldu.