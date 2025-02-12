DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan’dan Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bahçeli’nin sağlık durumunu soran Bakırhan, "Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye’nin size ihtiyacı var" dedi.
Etiketler: #Dem Parti #Devlet Bahçeli
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