DEM Parti'nin CHP ziyareti sonrası ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın ziyareti sonrası açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 14:27
DEM Parti'nin CHP ziyareti sonrası ilk açıklama
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ziyareti sona erdi. Görüşme sonrası Özel, Hatimoğulları ve Bakırhan ortak açıklama yaptı.

Özel, görüşmede seçim sonuçlarının değerlendirildiği bilgisini paylaştı. 

Tuncer Bakırhan, "Anayasa tartışmaları da değerlendirildi. Samimiyete ihtiyaç var. Şu andaki mevcut iklime bakıldığı zaman bir samimiyet sorunu görülüyor. Bir yol temizliğine ihtiyaç var" diye konuştu.

Hatimoğulları ise "Hem CHP'nin 31 Mart seçimlerindeki başarısını hem de ondan sonraki seçimde Türkiye ve bölgedeki siyasal süreçleri görüşmeleri değerlendirmek için bir görüşme talebimiz olmuştu. Sayın Başkan sizleri tebrik ediyoruz, başarılarınızın devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

 

 


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