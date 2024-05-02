DEM Parti, CHP ile görüşecek

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlulları yeni anayasa ve gündemdeki gelişmelere ilişkin yarın CHP’yi ziyaret edecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 13:54
DEM Parti, CHP ile görüşecek
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Parti (DEM Parti) heyeti, CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel’i ziyaret edecek. 

Birgün'ün aktardığına göre; saat 12.00’de gerçekleşecek ziyarette yeni anayasa çalışmaları ile güncel gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.


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