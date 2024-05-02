DEM Parti, CHP ile görüşecek
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlulları yeni anayasa ve gündemdeki gelişmelere ilişkin yarın CHP’yi ziyaret edecek.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Parti (DEM Parti) heyeti, CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel’i ziyaret edecek.
Birgün'ün aktardığına göre; saat 12.00’de gerçekleşecek ziyarette yeni anayasa çalışmaları ile güncel gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.
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