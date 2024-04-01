DEM Parti'nin en yüksek oy aldığı ilçeler belli oldu

Yerel yönetimleri belirlemek için sandık başına giden Türkiye'de; DEM Parti'nin en yüksek oy aldığı ilçeler de belli oldu, o ilçelerin başında Lice geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 13:25
DEM Parti'nin en yüksek oy aldığı ilçeler belli oldu
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31 Mart yerel seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) birçok ili alırken, ilçelerde yüzde 70'in üzerinde oy kazandı. 

DEM Parti 'rekorunu' Lice'de kırdı. İlçe halkı sandıkları zirvede kapattı. 

Öte yandan Lice'nin Fis Mahallesi’nde de yüzde 89 oyla DEM Parti birinci parti oldu. 190 seçmenin oy kullandığı mahallede 170 oy DEM Parti’ye çıktı.

DEM Parti'nin yüzde 70'in üzerinde oy alan ilçeler şöyle:

- Lice: Yüzde 86.08

- Yüksekova: Yüzde 78.23

- Nusaybin: Yüzde 75.38

- Cizre: Yüzde 72.88

- Kocaköy: Yüzde 72.23

- Bağlar: Yüzde 71.83

- Özalp: Yüzde 71.50

- İdil: Yüzde 71.27

- Silvan: Yüzde 70.60

- Kızıltepe: Yüzde 70.58


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