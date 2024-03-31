DEM Parti'den ihlal açıklaması: '46 bin 901 seçmen kaydırıldı'

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 31 merkezde toplam 46 bin 901 seçmenin kaydırıldığını aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 17:07
DEM Parti'den ihlal açıklaması: '46 bin 901 seçmen kaydırıldı'
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, yerel seçimlere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Doğan, “Toplam kaydırılan seçmen sayısı 31 merkezde şu ana kadar tespit ettiğimiz 46 bin 901” açıklamasında bulundu.

Doğan, şunları söyledi:

"31 Mart 2024 tarihinde yani bugün yapılan seçimlerde seçmen kaydırılan 31 bölgeye Ağrı Merkez 4168, Ağrı Taşlıçay 204, Batman Hasan Keyf 280, Batman Gercüş 274, Bingöl Adaklı 99, Bitlis Merkez 51, Bitlis Tatman 726, Dersim Akpazar 127i Diyarbakır Eğil 1129, Diyarbakır Hazro 797, Diyarbakır Kulp 1929, Elazığ Karakoçan 519, Erzurum Karaçoban 312, Hakkari Çukurca 3235, Hakkari Derecik 1979, Hakkari Yüksekova Esendere 953, Hakkari Şemdinli 1886, Iğdır Merkez 4382, Kars Merkez 3842, Mardin Dargeçit 570, Mardin Savur 978, Mersin Akdeniz 460, Muş Malazgirt 609, Siirt Eruh 1071, Siirt Kurtalan 688, Siirt Pervari 33, Siirt Merkez 6328, Şırnak Beytüşşebap 828, Şırnak Güçlükonak 494, Şırnak Merkez 6541, Şırnak Uludere 1409. Toplam kaydırılan seçmen sayısı 31 merkezde şu ana kadar tespit ettiğimiz 46 bin 901.”


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