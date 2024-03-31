Sandık tartışmasına polis biber gazıyla müdahale etti: DEM Partili aday hastaneye kaldırıldı

Mardin'in Ömerli ilçesinde Atatürk İlkokulunda oy kullanımı sırasında AKP ve DEM Parti'nin taraftarları arasında yaşanan tartışmaya polis biber gazıyla müdahale etti. Olaylar sırasında okulda bulunan Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı Devrim Demir de biber gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

ANKA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 16:45
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Mardin'in Ömerli ilçesinde Atatürk İlkokulunda oy kullanımı sırasında AKP ve DEM Parti'nin taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Sabah saatlerinde başlayan gerginliğin, öğle saatlerinde büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine polis biber gazı ile müdahale etti. Olaylar sırasında okulda incelemelerde bulunan Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı Devrim Demir de biber gazından etkilendi. Biber gazının etkisiyle yere yığılan Demir, İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. 

 


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