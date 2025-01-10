DEM Parti'nin İmralı ziyaretinden bilgi sızdı: Görüşmede neler konuşuldu?

Yayınlanma: 10.01.2025 - 13:21

Güncelleme: 10.01.2025 - 13:21

İmralı heyeti 28 Aralık'ta terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti. Kamuoyuna yansımayan görüşme ayrıntılarına ilişkin DEM Parti kaynaklarından bilgi paylaşıldı. Kaynaklardan aktarılanlara göre Öcalan heyeti susturarak, dışarıdan aktarım yapmalarına izin vermedi ve "Benim planlarım var. Gelecek sefer sizi dinlerim" dedi.

Edinilen bilgilere göre; Öcalan, İmralı heyetinin dışarıdan aktarım yapmasına izin vermeyerek "Benim planlarım var. Gelecek sefer sizi dinlerim" ifadelerini kullandı.

Heyete siyasi partileri ziyaret etmesini ve görüşlerini almalarını isteyen Öcalan, kendisinin ise barışı sağlamaya dönük adım atma konusunda güç ve inisiyatife sahip olduğunu vurguladı.

''SÖYLEDİKLERİ AYNI''

Öcalan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısını "Türkiye ve iktidar açısından tarihi fırsat, şans" olarak değerlendirdiğini söyleyen parti kaynakları, "Bu sorununun çözülmesi gerektiğini çok net olarak ifade ediyor. Bu fırsat kaçırılırsa, herkesin kaybedeceğini söylüyor. Aslında Bahçeli ve Öcalan'ın bu anlamda söyledikleri aynı" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, 22 Ekim 2024'te PKK'ya silah bırakma çağrısı yaparken Öcalan'ı da "umut hakkından" yararlanarak mecliste konuşmaya davet etmişti.

Görüşmede Öcalan, süreçte rol alanların güvenliğini sağlamaya dönük hukuki düzenleme önerdi.

DEM Partililerin aktardıklarına göre Öcalan bu konuya bir "pazarlık meselesi olarak öne sürmedi, toplumsal kabulün sağlanması için gereklilik olduğunu" vurguladı.

İmralı heyetinin, ziyaretlerinde bu görüşü iktidar partisi temsilcilerine de ilettiği belirtildi.

DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ MESAJI

BBC Türk'ten Ayşe Sayın'ın haberine göre; DEM Parti'ye, sürecin topluma anlatılması mesajı gönderen Öcalan, tutuklu siyasetçilerin de sürece katkı sunmasını istedi.

Bu çerçevede eski HDP Eş Başkanları Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve eski milletvekili Leyla Güven'in ismini de anarak tutuklu siyasetçilerin ziyaret edilmesi ve mesajlarının iletilmesini istedi.

Öcalan, avukatları ve ailesinin yanı sıra, sürecin ilerleyen döneminde mesajlarını iletebilmek için örgütle iletişim zemininin de sağlanması gerektiğine işaret etti.

CHP'YE ÇAĞRI

Öcalan ayrıca, CHP'nin de sürece katkı sunması mesajı iletti.

CHP'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olduğunu anımsatıp, "Cumhuriyetin demokratikleşmesinde CHP de rol almalı" yorumunu yaptı.