Demirtaş ailesi, kendini Başak Demirtaş olarak tanıtan kadının özür dilemesi üzerine davadan çekildi

Yayınlanma: 08.12.2023 - 14:03

Güncelleme: 08.12.2023 - 14:03

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın bulunduğu Edirne Cezaevi’ni 31 Ekim 2022’de arayıp kendisi Başak Demirtaş olarak tanıtarak, Diyarbakır çıkışında trafik kazası geçirdiklerini ve büyük kızının ağır yaralandığını söyleyen Ş. P., yargılandığı davada özür beyanı sununca Demirtaş ailesi devadan feragat etti.

Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre, Demirtaş çiftinin avukatlarının başvurusu üzerine hakkında manevi tazminat davası açılan Ş. P., mahkemeye sunduğu dilekçesinde şöyle dedi:

“Sayın Selahattin Demirtaş, Sayın Başak Demirtaş ve kıymetli ailesinden en içten hislerimle özür ve af diliyor, verilmiş olan manevi kaybın acısını yüreğimin en mutena köşesinde paylaşıyor, hakkımda açılmış olan manevi tazminat davasının geri çekilmesini talep ediyor ve en derin saygılarımı arz ediyorum.”

Başak Demirtaş ile Selahattin Demirtaş, davalı Ş.P.’nin özür beyanını kabul ederek herhangi bir talepleri olmadan davadan çekildi.