Demirtaş’a 15 yıl hapis istemiyle yeni dava: İlk duruşma 24 Eylül’de

Yayınlanma: 24.04.2025 - 16:51

Güncelleme: 24.04.2025 - 16:51

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yeni bir dava açtı. 2016 yılında yaptığı yedi ayrı konuşma nedeniyle hakkında iddianame hazırlanan Demirtaş için 15 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep ediliyor.

Medyascope’tan Ferit Aslan’ın aktardığı bilgilere göre, hazırlanan iddianame Diyarbakır 18. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşmanın tarihi ise 24 Eylül 2025 olarak belirlendi.

Davanın açıldığı günün, DEM Parti heyetinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşme gerçekleştirdiği güne denk gelmesi dikkat çekti. Görüşme çözüm süreci ve tutuklu siyasetçilerin hukuki durumuna dair beklentilerin konuşulduğu bir dönemde gerçekleşti.

Demirtaş’ın avukatları, müvekkilleri hakkında son dönemde olumlu bir hukuki gelişme yaşanmadığını belirterek, bu davayı da “olumsuz gidişatın bir parçası” olarak değerlendirdi. Avukatlar, dava konusu yapılan konuşmaların yıllar öncesine ait olduğunu hatırlatarak, yargılamanın siyasi zeminde ilerlediği görüşünde.

Demirtaş, 2016 yılından bu yana tutuklu bulunuyor. AİHM kararlarına rağmen serbest bırakılmayan Demirtaş’ın durumu, Türkiye’de yargı bağımsızlığı ve ifade özgürlüğü tartışmalarının merkezinde yer almayı sürdürüyor.