"Demokrasimize vurulmuş yeni bir darbe"

Yayınlanma: 04.11.2024 - 16:05

Güncelleme: 04.11.2024 - 16:05

Esenyurt’tan sonra Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine de kayyum atmasına bir tepki de CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’ndna geldi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Aslanoğlu, “Halkın oylarıyla seçilmiş, YSK’nın seçime girmelerine izin verdiği belediye başkanlarının görevden alınması, Cumhur İttifakı’nın iradesine biat etmeyen herkesi terörist ya da hain ilan eden totaliter zihniyetinin ürünüdür. Bu darbeye, milli irade gaspına asla boyun eğmeyeceğiz!” dedi.

“DEMOKRASİLERDE SEÇMEN İRADESİ ESASTIR”

Demokrasilerde seçmen iradesinin esas olduğunu hatırlatan Aslanoğlu, “Her bir seçim bölgesini atanmışlar değil, seçilmişler yönetir. Ancak iktidar, daha 6 ay önce yaptığımız yerel seçimleri yok sayıp valileri ve kaymakamları belediye başkanı atayarak, halkın iradesini tamamen hiçe saymaktadır. Oy devşireceğini, çıkar elde edeceğini düşündüğünde Mardin belediye başkanı Ahmet Türk’ü kanaat önderi, barışın temsilcisi ilan eden AKP zihniyeti, kendisini bugün terörist ilan edip, belediye başkanlığına son verebiliyor. Yeni kayyumlar bir kez daha gösterdi ki, bu iktidarın ve ortağının derdi barış, demokrasi veya kardeşlik değil. Tek dertleri, halkın iradesini, anayasayı ve demokrasiyi ayaklar altına alarak, kendi saltanatını korumaktır. Halkımız emin olsun ki, İzmir’de 28 ilçe ve büyükşehir belediyesini yöneten CHP olarak, korkmuyoruz! Bu baskılara boyun eğmiyor, halk için çalışmaya devam ediyoruz“ ifadelerini kullandı.