Demokrat Parti Başkanlık Divanı'nda değişim

Demokrat Parti Medya, Tanıtım ve İletişim Başkanlığı'na Genel Başkan Yardımcısı Cenk Küpeli'nin atandığı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2023 - 14:17
Demokrat Parti Başkanlık Divanı'nda değişim
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Demokrat Parti'nin Başkanlık Divanı'nda önemli bir değişim yaşandı. 

Partide bir süredir Medya, Tanıtım ve İletişim Başkanı olarak görev yapan Faik Tunay'ın yerine Cenk Küpeli atandı. Sosyal medya hesabından Genel Başkan Gültekin Uysal’a teşekkür eden Cenk Küpeli hedeflerinin yerel seçimlerde başarı olduğunu vurguladı.

Demokrat Parti'den yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"22 Temmuz 2023 Cumartesi günü gerçekleştirilen GİK (Genel İdare Kurulu) Toplantısında alınan karar gereği Genel Başkanımız Sayın Gültekin Uysal, Sayın Cenk Küpeli’yi Medya, Tanıtım ve İletişim Başkanı olarak atamıştır."

CENK KÜPELİ KİMDİR

1985 yılında Ankara'da doğan Cenk Küpeli  Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. İşletme yüksek lisansını da New York City Üniversitesi'nde tamamladı.

Kariyerine Tav Holding'de başlarken ardından Doğa Grup Genel Müdürü olarak çalıştı.

Aynı zamanda eski milli basketbolcu olan Cenk Küpeli, Beşiktaş Kongre üyeliği ve Şişli Meslek Yüksek Okulu Mütevelli Heyeti üyesi olarak da görev yapıyor.

Küpeli, tekstil ve gıda başta olmak üzere birçok alanda da yatırımlar yapıyor.


Demokrat Parti Cenk Küpeli Siyaset siyasetçi

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