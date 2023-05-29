Demokrat Partili Arda'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu zorlu yolda bir parça hakkım varsa helal olsun

Yayınlanma: 29.05.2023 - 20:27

Güncelleme: 29.05.2023 - 20:27

Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda, seçim sonuçlarını sosyal medya paylaşımında değerlendirdi.

Arda’nın paylaşımı şöyle:

“Biz birlikte bir Türkiye hayali kurduk; yalnız bir masayı değil, bir hayali paylaştık. Biz birlikte bir şeyler yapabilmenin, bir araya gelmenin tadını aldık. Uzun zaman sonra tekrar ‘biz’ olabildik insanların ‘mahallelerine’ çekildiği bu ülkede. Biz onca yoksulluk varken adil bir Türkiye imkanını, başka bir türlü yaşamı aradık, arayışımızı millete aktardık. Bugün adalet arayışı milyonlarca insanımızın yüreğinde taşıdığı bir kor ateş. Birlikte yürüdük, yol açtık. Sen vesile oldun Kemal Kılıçdaroğlu.

Kazandıklarımız öyle çok ki, biz senden, ‘bizden’ razıyız. Bu zorlu yolculukta bir parça hakkım varsa, sonuna kadar helal olsun. Seçim sonuçlarının vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, tekrar Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Her şeye rağmen çizgisinden ödün vermeden onurlu bir mücadele yürüten, bugün başımız dik olmamamızı ve yarına umutlu bakmamızı sağlayan Kemal Kılıçdaroğlu'na hem şahsım hem de İstanbullu demokratlar adına teşekkür ediyorum. Her şey çok güzel olacak, birlikte güzelleştireceğiz.”